HABER

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acarlar Mahallesi Şehit Ali Karakuzu Sokak 5 numaradaki ekmek fırını sahibi Fetih Baş, dışarıdan gelen kedi sesini duydu. Sese yönelen ve kaldırımdaki yağmur tahliye borusundan geldiğini tespit eden Baş, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kaldırım taşlarını sökerek, yağmur tahliye borusunu özel aparatla kesti. 45 dakikalık uğraştan sonra yavru kedi, borunun içinden çıkarıldı. Suyla yıkanan yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Çarşı esnafı kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!
Stepneden 14 kilo eroin çıktıStepneden 14 kilo eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar ile Nagehan Alçı arasında dikkat çeken tartışma!

Adnan Oktar ile Nagehan Alçı arasında dikkat çeken tartışma!

Doğu Karadeniz'de FETÖ'cü general gitti, her şey değişti! PKK operasyonlarında yeni detaylar

Doğu Karadeniz'de FETÖ'cü general gitti, her şey değişti! PKK operasyonlarında yeni detaylar

Herkes boğuldu sanıyordu, elinde havlusuyla geldi: Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor

Herkes boğuldu sanıyordu, elinde havlusuyla geldi: Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor

Gaziantep Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor! Uydu mu, füze mi? Valilikten açıklama

Gaziantep Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor! Uydu mu, füze mi? Valilikten açıklama

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.