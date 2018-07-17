Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acarlar Mahallesi Şehit Ali Karakuzu Sokak 5 numaradaki ekmek fırını sahibi Fetih Baş, dışarıdan gelen kedi sesini duydu. Sese yönelen ve kaldırımdaki yağmur tahliye borusundan geldiğini tespit eden Baş, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kaldırım taşlarını sökerek, yağmur tahliye borusunu özel aparatla kesti. 45 dakikalık uğraştan sonra yavru kedi, borunun içinden çıkarıldı. Suyla yıkanan yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Çarşı esnafı kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
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