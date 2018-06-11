Boş arazideki plastik atıklar alev alev yandı (2)

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - EYÜP'te boş bir arazide bulunan plastik atıkların alev almasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bugün saat 02.00 sıralarında Eyüp Topçular Mahallesi'ndeki boş araziye, atılan plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.
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