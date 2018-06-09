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Boş dükkanda mahsur kalan serçe kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde boş dükkana girip mahsur kalan serçe, apartman sakinlerinin çabasıyla kurtarıldı.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde boş dükkana girip mahsur kalan serçe, apartman sakinlerinin çabasıyla kurtarıldı. Kumluca Eskicami Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi üzerindeki Sakibe Gürkan Apartmanı'nda oturan İrem Keçecioğlu (12), annesi ve 2 kardeşi, apartmanın altındaki bir inşaat firmasına ait boş dükkanda bir serçenin mahsur kaldığını fark etti. Havalandırma boşluğundan girdiği değerlendirilen 3 kuştan 2'sinin öldüğünü, diğerinin ise dışarı çıkamadığını gören aile, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp yardım istedi. YEĞENİNİ HAVALANDIRMADAN DÜKKANA SARKITTI İhbar üzerine olay yerine gelen polis, dükkanın kapısını açmak istedi ancak başarılı olamadı. Dükkan sahibi araştırılırken, ablası ve yeğenlerinin yanına gelen Sadık Keçecioğlu (37) iş yerinin önünde polisi gördü. Sabit Keçecioğlu daha sonra apartmandaki merdiven boşluğunda bulunan havalandırma penceresinden, yeğeni İrem Keçecioğlu'nu kollarından tutarak sarkıttı. Dükkanda bitkin durumdaki kuşu yakalayan İrem Keçecioğlu, aynı pencereden amcasına uzattı. Keçecioğlu Ailesi önce su verdikleri kuşu sonra eve götürdü. Polis ise yem ve su verildikten sonra kuşun doğal ortamına salınmasını önerdi. 'İYİLEŞTİRİP DOĞAYA BIRAKACAĞIZ' İrem Keçecioğlu, "Annem ve kardeşlerimle dükkanın önünden geçiyorduk. İçeride iki kuşun öldüğünü, birinin de sağ olduğunu gördük. Bu kuşlar dünden beri dükkanın içinde yaşıyorlardı. İki kuşun öldüğünü görünce çok üzüldük. Hemen polis ve itfaiyeyi aradık. Havalandırma boşluğundan girip ölmek üzere olan kuşu kurtardım. Şimdi onu iyileştirip doğaya bırakacağız" dedi. 'KUŞU KURTARDIK' Sadık Keçecioğlu da "Apartmanın önünde polisleri gördüm. Ne oluyor diye baktım. İçeride kuşları görünce, havalandırma boşluğundan yeğenim İrem'i içeri sarkıttım. Kuşu kurtardık. İyileştirip doğal ortamına salacağız" diye konuştu.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
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