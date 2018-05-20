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Boş havuza düşen porsuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

Boş havuza düşen porsuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş havuza düşen porsuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Durhasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan meyve ağaçlarını sulamak için yapılan ve yıllardır kullanılmayan boş havuzda porsuk olduğunu gören bir çoban, durumu Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ'a bildirdi.

Uluğ, kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, boynuna ucunda tasma olan aparatı geçirerek havuzdan çıkardıkları porsuğu doğaya saldı.

Halil Basri Uluğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, porsuğu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istediğini kaydederek, şunları söyledi:

‘"Bu bölgeye sık sık geldiğim için çobanlar beni tanıyor. Porsuğun havuza düştüğünü bir çoban haber verdi. Çoban birkaç yere haber vermiş ama ilgilenen olmamış. İlk gördüğünden bugüne yaklaşık 10 gün geçmiş. Bunun üzerine hemen tarif edilen yere gittim. Yaklaşık 15 yıldır bölgemizdeki hayvan türlerini araştırıyorum. İlk defa bu bölgede porsuk gördük. Kendi çabalarımla çıkarabilirim diye düşündüm ama bir kaç denememe rağmen çıkaramadım. Uzun süredir mahsur kalmasının ve korkmasının da etkisiyle saldırıyordu. Bunun üzerine itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar onlar da hemen geldiler. Uzun bir uğraşın sonunda porsuğu bulunduğu yerden çıkartarak doğaya yeniden saldık.’’

İtfaiyeci Kazım Ünal da ilk defa porsuk kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugüne kadar bölgede birçok hayvanı kurtardıklarını anlatan Ünal, "İlk defa böyle bir hayvanla karşılaştık. Uzun bir uğraşın sonunda sulama havuzundan kurtardık ve doğal yaşama alanına saldık." diye konuştu.

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Ankara Çubuk itfaiye kurtarma operasyon porsuk yaban hayvanı

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