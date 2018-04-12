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Boş koltuk bulamayınca programı sahneden izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler” programının bu haftaki konusu ‘Dünden Bugüne Antep Ağzı’ oldu.

Boş koltuk bulamayınca programı sahneden izlediler

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler” programının bu haftaki konusu ‘Dünden Bugüne Antep Ağzı’ oldu. Program, çok yoğun ilgi gördü ve oturacak boş koltuk bulamayanlar programı sahneden takip etti.
Şehitkamil Belediyesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler” programının moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Asım Mıhçıoğlu yaptı. Etkinliğe konuşmacı olarak akademisyen Dr. Hakan Sarıtiken, Eşkili Ufak Sözlük Kurucusu Abdurrahman Koçak, Anteplice Şirin Hanekler Yazarı Gülay Oğuztürk ile Tiyatro Sanatçısı Ali Celal Aydıner katıldı. ‘Dünden Bugüne Antep Ağzı’ konulu programda ilk sözü alan Akademisyen Dr. Hakan Sarıtiken, geçmişten bugüne Antep ağzıyla ilgili yürütülen akademik çalışmalar ışığında katılımcıları bilgilendirdi. Eşkili Ufak Sözlük Kurucusu Abdurrahman Koçak ise Antep ağzıyla telaffuz edilen, günümüzde çok fazla kullanılmayan kelimeleri ve anlamlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Anteplice Şirin Hanekler Yazarı Gülay Oğuztürk de Antep ağzıyla anlattığı hikaye ve fıkralarla salondakilere keyifli anlar yaşattı. ‘Şükrüye Teyze’ karakteriyle gönüllerde taht kuran Tiyatro Sanatçısı Ali Celal Aydıner, programa katılanları kahkahaya boğdu. Yoğun ilgi gören program, izleyenlerden tam not aldı.
Kültürün gelişmesine büyük katkı
Program sonrası değerlendirmede bulunan izleyici Fikret Cantimur, “Buraya gelirken çocuklarımı getirme konusunda biraz çekindim ama getirdiğime çok memnun oldum. Program, Tiyatro Sanatçısı Ali Celal Aydıner ile çok daha güzel oldu. Bu tür etkinlikler, Gaziantep’in kültürünün gelişmesine çok büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Programa ilişkin konuşan izleyici Adil Aydıner ise bu tür programların sürekli düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Adil Aydıner, “Çok güzel bir program oldu. Çok faydalı bir program oldu. Bu tür programların sürekli düzenlenmesini istiyoruz. Bu programın düzenlemesinde emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Boş koltuk bulamayınca programı sahneden izlediler

Boş koltuk bulamayınca programı sahneden izlediler

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