Boş tabutla cenaze namazı kıldılar

Sakarya'da hayatını kaybeden bir kadının cenazesinin hastane morgunda unutulması, namazı kılıp defin için mezarlığa giden yakınlarının tabutu açmasıyla ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı'nda bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Emine Uğur'un cenazesi morga kaldırıldı.

Cenazeyi almak için hastanenin morg kısmına gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, tabutu merhumenin yakınlarına teslim etti. Cenazenin tabuta konulduğunu düşünen görevliler, boş tabutu cenaze aracına yükledi.

Emine Uğur'un tabutu, daha sonra Orhan Camisi'ne getirildi. Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi ve kılınan cenaze namazının ardından, tabut Erenler Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeyi defnetmek için tabutu açan Uğur'un yakınları, cenazenin tabutta olmadığını fark etti. Mezarlıklar Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, cenazenin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda kaldığını öğrenildi.

Daha sonra yakınları tarafından morgdan alınan Uğur'un cenazesi, mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.