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Boş tabutun cenaze namazını kıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Sakarya’da hayatını kaybeden bir kadının cenazesi morgdan alınmayı unutulunca, yakınları boş tabutun cenaze namazını kıldı.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Emine Uğur isimli kadın hayatını kaybetti.

Sakarya’da hayatını kaybeden bir kadının cenazesi morgdan alınmayı unutulunca, yakınları boş tabutun cenaze namazını kıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Emine Uğur isimli kadın hayatını kaybetti. Uğur’un cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri de cenazeyi almak için hastanenin morg kısmına geldi. Görevli tabutu indirerek yakınlarına teslim etti. Sabah saatlerinde hastanede cenazeyi tabuta koyulduklarını düşünen iki taraf, boş tabutu cenaze aracına yükledi. Boş tabut cenaze namaz kılınması için Orhan Camiine getirildi. Emine Uğur’un yakınları taziyeleri kabul etmesinin ardından boş tabutun cenaze namazını kılındı.
Kılınan cenaze namazı sonrasında tabut Erenler Mezarlığına götürüldü. Emine Uğur’u gömmek için tabutu açan yakınları tabutun boş olduğunu görünce şok oldu. Mezarlıklar Müdürlüğüne ulaşılınca Emine Uğur’un cenazesinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgunda kaldığı ortaya çıktı. Daha sonra alınan cenaze mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

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