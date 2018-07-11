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'Boşanan anneler çocuklarını silah olarak kullanmasınlar'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

KONYA Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ayşe İşleyici, boşanan kadınların kendi soy isimlerini çocuklarına verebilmesi durumunun suiistimal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ayşe İşleyici, boşanan kadınların kendi soy isimlerini çocuklarına verebilmesi durumunun suiistimal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşleyici, "Karşı tarafı rencide etmek için, ya da intikam duygusuyla bu davaları açmasınlar. Kendi soy isimlerini vermek için haklı bir nedenleri olsun. Çocukları silah olarak kullanmasınlar" dedi. Anayasa Mahkemesi (AYM) 2015 yılında verdiği kararla, 2012 yılında Diyarbakır’daki bir boşanma davasının ardından çocuğunun velayetini alan annenin çocuğuna soyadını verememesini Anayasa’ya aykırı bularak yerel mahkemeye gönderdi. Üç yıllık hukuki sürecin ardından Yargıtay, 9 Nisan’da boşanan kadının velayeti kendisine verilen çocuğa kendi soyadını verebileceği kararı çıktı. Boşanan kadınlar, çocuklarına kendi soy isimlerini verebilmek için aile mahkemelerine başvuracak. Kararı değerlendiren Konya Barosu Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe İşleyici, "Her isteyen, istediği gibi soyadını velayeti altındaki çocuğa veremeyecek. Bunun için önce bir dava açılması lazım. Dava açıldığı zaman da bu konuda haklı bir gerekçesi olması lazım. Haklı bir gerekçesi olmadan da bu yönde bir değişiklik yapılamaz. Yargıtay kararının gerekçesinde de çocuğun menfaati, yani çocuğun üstün yararı gözetilir diyor. Çocuğun üstün yararı bunu gerekli kılıyorsa çocuğun soyadı değiştirilebilecek. Yani kararın özeti bu. Anne dava açarken hangi gerekçelerle bu soyadı değişikliği istediğini belirtecek. İnceleme yapılırken, eğer çocuk idrak yaşındaysa çocuğa da görüşleri sorulacaktır. Hangi gerekçelerle soyadı değişikliği istendiği sorulacaktır ve mahkeme gerekçeleri yeterli görürse velayet altındaki çocuğun annesinin soyadını verebilecektir" dedi. 'ÇOCUKLARI SİLAH OLARAK KULLANMASINLAR' Kararın, kadın-erkek eşitliği yönünden atılmış çok doğru bir karar olduğunu söyleyen Ayşe İşleyici, şöyle konuştu: "Soy ismi değişikliği için mahkeme kararı ve haklı bir neden olması gerekiyor. Bu uygulamayı da bundan sonra göreceğiz, tepkiler olacaktır mutlaka. Bu karar, kadın-erkek eşitliği yönünden atılmış çok güzel bir adım. Cinsiyete dayalı kanundaki farklılıkların düzeltilmesi gerektiğini zaten biz her platformda söylüyoruz. Bu da bu konuda atılmış çok güzel bir adım. Bu konuda ailelerin, özellikle çocukların menfaati konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sırf karşı tarafa zarar vermek amacıyla, karşı tarafı rencide etmek amacıyla böyle davalar açmasınlar. Gerçekten çocuk için yararlı olabilecek ya da çocuğun psikolojisini düzeltilecek bir durum söz konusu ise ancak bu şekilde bir talepte bulunsunlar. Değilse sırf karşı tarafı rencide etmek için böyle bir adım atmasınlar. Gerçekten haklı biri nedenleri olsun. Çocukları arada yıpratacak işlemler yapmasınlar. İntikam duygusuyla hareket etmesinler. Çocukları bir silah olarak kullanmasınlar Benim ebeveynlere tavsiyem budur."

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