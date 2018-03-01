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Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Çorum’da boşandığı eşi tarafından öldürülen Gamze Kuru ile erkek kardeşi Ramazan Kuru, doğum yerleri olan Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı Tutkunnar köyünde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.Dün sabah saatlerinde Üçtutlar Mahallesi, Albayrak 3.

Çorum’da boşandığı eşi tarafından öldürülen Gamze Kuru ile erkek kardeşi Ramazan Kuru, doğum yerleri olan Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı Tutkunnar köyünde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün sabah saatlerinde Üçtutlar Mahallesi, Albayrak 3. Sokak’taki Kayalar apartmanın 5. katında meydana gelen olayda iki ay önce boşandığı eşi Yakup M. tarafından pompalı tüfekle vurulan Gamze Kuru (24) ve ağabeyi Ramazan Kuru’nun (34) sabah saatlerinde otopsi için götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak doğum yerleri olan Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı Tutkunnar köyüne getirildi. İki kardeşin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Tutkunnar köyünde kılınan cenaze namazına babaları Mehmet, kardeşi Hasan ve annesi Kafiye ile çok sayıda vatandaş katıldı.
3 yaşında bir kız annesi olan Gamze Kuru’nun 7 yıl önce kaçarak Yakup M. ile evlendiği 2 ay öncede şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı belirtildi. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından ölümle tehdit edilen Gamze Kuru’nun can güvenliği olmadığını belirterek Cumhuriyet Savcılığına başvurarak koruma istediği, koruma kararı kabul edildiğinin ise öldürüldüğü günün sabahında polis karakoluna bildirildiği öğrenildi.
Diğer taraftan boşandığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfek ile vurduktan sonra kaçan cinayet zanlısı Yakup M. ise dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlının götürüldüğü emniyet müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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