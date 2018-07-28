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Boşandığı eşini bıçakla ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

İzmir'deki olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde özel güvenlik görevlisi, boşandığı eşini sokakta bıçaklayarak ağır yaraladı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, bir şirkette özel güvenlik olarak çalışan E.Ç, Çamdibi semtinde kadın arkadaşıyla alışverişten dönen eski eşi D.Ş'nin önünü keserek tartıştı.

Eski eşine "Seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim mi?" dediği öne sürülen E.Ç, D.Ş'yi defalarca bıçaklayarak kaçtı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan D.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

- Olay anı güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokakta pazar arabasıyla yürüyen iki kadının önünün özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişi tarafından kesilmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında şüphelinin, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, çevredekilere tehditler savurduğu ve saldırının ardından elindeki bıçağı katlayarak uzaklaştığı görülüyor.

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