Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladığı iddiası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı.
İddiaya göre, 7 Ocak Mahallesi'ndeki babaevinde kalan Esra T, boşanma aşamasında olduğu eşi A.T'nin görüşmek istemesi üzerine dışarı çıktı.
Esra T, evin önünde tartıştığı eşi A.T'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Yaralı kadın, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.
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