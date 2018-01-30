HABER

Boşanmak isteyen 30 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 17:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir kişi boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Boşanmak isteyen 30 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

Gaziantep'te Tayfun Beyoğlu (55), boşanmak isteyen 30 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Semye Beyoğlu'nu (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğleden sonra Öğretmenlerevi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tayfun Beyoğlu ile bir süredir geçimsizlik yaşayan Semye Beyoğlu, boşanmak istediğini söyleyerek 2 gün önce kızının evine gitti. Tayfun Beyoğlu, kızının evine giderek, eşini dönmeye ikna ettti. Çift, eve döndü.

Çift arasında bugün öğleden sonra boşanma nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Eşinin boşanma isteğini kabul etmeyen Tayfun Beyoğlu, evdeki tabancasıyla önce eşine ateş etti, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatıldı.

DHA

Şantaja uğrayan kadın düğününe 10 gün kala intihar etti
İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti
900 lira verilince intihardan vazgeçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar Gaziantep boşanma

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
erkek hegomonyalı düşünceyi allah kahretsin. Gün geçmiyorki herhangi bir nedenle erkek karısını,hayat arkadaşını , sevgilisi yada kız arkadaşını, göz yada gönül koyduğunu öldürüyor. bunlar değil erkek hayvan bile olamaz. hayvanlar dünyasında bile dişisini koruma, kollama, hoş tutma vardır. Bunlar insanda müslüman da olamaz.
Diğer Haberler
Bingöl'de 600 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'de 600 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Soçi'deki fotoğraf ortalığı karıştırdı! Türkiye, Rusya'dan izahat istedi

Soçi'deki fotoğraf ortalığı karıştırdı! Türkiye, Rusya'dan izahat istedi

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)

Veteran badmintoncular, Türkiye Şampiyonası'nda korta çıktı

Veteran badmintoncular, Türkiye Şampiyonası'nda korta çıktı

Bolulu eğitimci önce poz verdi, sonra 'Bence de yanlış' dedi

Bolulu eğitimci önce poz verdi, sonra 'Bence de yanlış' dedi

Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.