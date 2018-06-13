"Boşanmalarda birinci sırada aile içi iletişimsizlik geliyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Ülke genelinde yapılan çalışmada, boşanmalarda birinci derecede aile içi iletişimsizlik görülürken, ikinci sırada aile içi şiddet geliyor. Sonra ekonomik sorunlar." dedi. Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile içinde tespit ettikleri en büyük sorunun etkili iletişim yoksunluğu olduğunu, iletişim kopukluğunun sorunların başlangıcını oluşturduğunu söyledi. Bireylerin birbirleriyle ortak dili konuşmamaları sonucu kavga ve tartışmanın boşanmaya kadar gittiğine işaret eden Akbulut, "Ülke genelinde yapılan çalışmada, boşanmalarda birinci derecede aile içi iletişimsizlik görülürken, ikinci sırada aile içi şiddet geliyor. Sonra ekonomik sorunlar. Babanın sorumluluklarını taşımaması da ailelerin bozulmasına, boşanmaya neden oluyor. Bir başka husus ise sadakatsizlik, ahlaki dejenerasyon." ifadelerini kullandı. Toplumda erkek dışında son dönemde kadın sadakatsizliğinde de artış gözlemlendiğini belirten Akbulut, bu durumun İslam ahlakı ve öğretilerinden uzaklaşan toplumlarda görüldüğüne dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aile ve dini rehberlik bürolarının bu yönde önemli çalışmalar yaptığını anlatan Akbulut, "Kur'an kurslarında eğitimler yapılıyor. Sevgi evlerinde, çocuk yuvalarında, kadın sığınma evlerinde değerler eğitimi yaparak toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. En çok üzerinde durduğumuz konu, Peygamber örnekliğinde ailede iletişim modeli, sevgi ve merhamet dili oluşturmak. Rahmet ve merhamet endeksli bir aile hayatı kurmak. Ailede hiyerarşik, ben özellikli, reis kavgası yaşanan bir aile değil, sevgi ruhunu hakim kuracağımız aile yapısını oluşturmanın gayretindeyiz." diye konuştu. Hazreti Muhammed'in eşini dinlediğini, ona değer verdiğini her fırsatta gösterdiğini vurgulayan Akbulut, şöyle devam etti: "Aile yapımızdaki en büyük handikapımız, eşlerin birbirlerini değerli görmemeleri. Bunun da altında sevgi dilini kullanmamaları yatıyor. Peygamber efendimizin hayatına baktığımızda, eşleriyle olan ilişkisinde öncelikli olarak muhabbet görüyoruz. Peygamberimiz hanımına seslenirken 'Hümeyra' diye güzel bir isim vermesi, 'Nasıl seviyorsun?' ifadesine, 'Seni gördüğüm gibi seviyorum ya Ayşe' diyebiliyorsa, bugün Müslüman erkek Peygamberini örnek alıp, 'Seni gördüğüm gibi seviyorum' diyebilmeli."