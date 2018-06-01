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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Gökçeadalı çocuklarla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 08:59 | Son Güncelleme

"La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, 2-3 Haziran'da Değirmen Kafe'de ücretsiz sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 2-3 Haziran'da Gökçeada'da çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 500’ü aşkın temsille 155 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Gökçeadalı çocuklarla buluşacak.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 2-3 Haziran'da saat 13.00’de, Değirmen Kafe'de ücretsiz sahnelenecek.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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La Fonten Orman Mahkemesinde

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