Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Osmaniyeli çocuklarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu 14-15 Nisan'da "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Osmaniyeli çocuklarla buluşacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 5 yüz'ü aşkın temsille yüz 55 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Osmaniyeli çocuklarla buluşuyor.

Tüm Osmaniye halkının davetli olduğu "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun, Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) oyuncuları tarafından 14 ve 15 Nisan'da saat 12.00 ve 14.00'da Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye koyulan oyun, önümüzdeki dönemde de on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.