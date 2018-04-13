Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Osmaniyeli çocuklarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu 14-15 Nisan'da "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Osmaniyeli çocuklarla buluşacak.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 5 yüz'ü aşkın temsille yüz 55 bini aşkın çocuğa ulaştı.
Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Osmaniyeli çocuklarla buluşuyor.
Tüm Osmaniye halkının davetli olduğu "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun, Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) oyuncuları tarafından 14 ve 15 Nisan'da saat 12.00 ve 14.00'da Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.
Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye koyulan oyun, önümüzdeki dönemde de on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.
Verilen bilgiye göre "La Fonten Orman Mahkemesi"nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkati çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor.
Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.
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