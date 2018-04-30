Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Tuncelili çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, Tunceli'de sahneledi.
Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 500’ü aşkın temsille 155 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun son durağı Tunceli oldu.
28 ve 29 Nisan'da günde ikişer temsille Tunceli Atatürk İlkokulu ve Halk Eğitim Merkez'nde sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyuna, çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.
Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.
Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.
- Hayvanlar, La Fonten’i yardıma çağırıyor
"La Fonten Orman Mahkemesi"nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor.
Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istiyor.
Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyanın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor.
Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.
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