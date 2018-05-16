Boşluğa düşen pitbull güçlükle kurtarıldı

Bolu'da, bir apartmanın bodrum katındaki pencere boşluğunda mahsur kalan erkek pitbull, zorlu mücadele sonucunda kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki pencerenin yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki boşluğuna bir köpeğin düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Köpeğin olduğu boşlukta inceleme yapmak isteyen itfaiye ekipleri, bölgede bulunan dişi pitbull tarafından engellendi. Dişi pitbull, dışarı çıkamayan köpeğin yanına yaklaşmak isteyen ekiplere havlayarak engel oldu.
İtfaiye erleri, kurtarma çalışmasına başlayamaması üzerine Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerinden yardım istedi. Bu sırada dişi köpeğin bir garaja girdiğini fark eden itfaiye eri, garajın çatısına çıkarak kapıyı kapattı.
Daha sonra itfaiyeciler, köpeğin kendi imkanları ile dışarı çıkmasını sağlamak için boşluğa tahta parçaları attı.
Bu esnada olay yerine gelen bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin ikazına rağmen elinde getirdiği köfteleri boşluğun kenarına bıraktı ve köpeği ön ayaklarından çekerek bulunduğu yerden çıkardı.
Dışarı çıkan köpek çevrede bir süre dolaştı, dişi pitbullun kapatıldığı garajın kapısının önüne gitti.
Köpekler daha sonra uyuşturucu iğne ile uyutularak, barınağa götürüldü.
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