AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Süre son derece kısıtlı. O yüzden şu anda Bosna dışında bir Avrupa mitingi gündemimizde yok." dedi. Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamada bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde bölgedeki son durumları değerlendirdiklerini söyledi. Bir gazetecinin "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası yaptığı değerlendirmede 'Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil' dedi. Bu konuda nasıl bir değerlendirmeniz olur?" sorusu üzerine Ünal, İnce'nin bu sözünü kendi partisinin tabanına dönük bir söylem olarak görmek gerektiğini dile getirdi. Ünal, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Nasrettin Hocanın 'Peşin parayı gördün, nasıl da gülüyorsun' demesi gibi yani seçimi kazanmış da, seçim sonrasını mı düşünüyor? Öncelikli olarak Sayın Muharrem İnce kendi partisinde verdiği genel başkanlık mücadelesini bir kazansın sonra Türkiye'yi konuşuruz. Cumhurbaşkanlığı, siyasi partilerin genel başkanlarının iktidar olma iddiasıdır. Eğer bir siyasi parti kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı göstermiyorsa yeni sistemde iktidar olma iddiası yok demektir. Eğer bir genel başkan, kendisine rakip olarak çıkan kendi partisi içinden birisini cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorsa bu da ondan kurtulmak istediği anlamına geliyor demektir."

Ünal, Türkiye'yi yönetebilecek, zor bir coğrafyada Türkiye'yi taşıyabilecek kadroların AK kadrolar, taşıyabilecek liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunun anlaşıldığını vurguladı. Bir gazetecinin, İnce'nin "Sayın Cumhurbaşkanı 'Hakkari'de bayrak olacak mı?' diye sordu." açıklamasını anımsatarak, CHP'nin bugünkü Hakkari mitinginde Türk bayrağının olduğunu vurgulayarak, mitingle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Ünal, "Cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fıkrası ismi ile var olan bir partinin Hakkari'de PKK'nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta taahhüdü ile miting yapmış olması geçmişte herkesin içini acıtmıştır." dedi. Bölgenin teröristlerden temizlendiğini ve güvenli hale geldiğini anımsatan Ünal, "Böyle bir Türkiye'de Türk bayrağı ile CHP'nin adayı mitingini yapacak, yapmalıdır." ifadesini kullandı. - 51 ilde 100'ün üzerinde miting yapıldı Seçim kampanyası süresince ön plana çıkacaklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programına ilişkin de açıklama yapan Ünal, Erdoğan'ın 51 ilde 100'ün üzerinde miting yaptığını anımsattı.

25 Mayıs'tan sonraki süreçte mitingleri daha çok ihtiyaçlara göre belirleyeceklerini dile getiren Ünal, miting yapılacak iller, televizyon programları, medya planlaması ve diğer çalışmalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmaları Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. Ünal, seçim beyannamelerinde vadettiklerinin hepsini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, 2015 seçim beyannamesinde verdikleri sözlerin fazlasını yaptıklarını belirtti. FETÖ ve uzantılarının, 165 ülkede Türkiye aleyhtarı kampanya yürüttüğünü aktaran Ünal, PKK'nın da Avrupa'da Türkiye karşıtı bir kampanya yürüttüğüne, içeride de aynı dil ve söylemle konuşan bir muhalefet olduğuna dikkati çekti. - "Sayın İnce'yi tebrik ediyorum" Muhalefete ısrarla "Lütfen dilini ve söylemini Türkiye düşmanı yapıların dilinden ve söyleminden ayrıştır." dediklerini aktaran Ünal, şunları kaydetti: "Tabii ki AK Parti karşıtı olabilirsin, tabii ki AK Parti'nin muhalefetisin ama lütfen dilini Türkiye düşmanı yapılarla aynı hizada, aynı söylemle kurma. Mesela ben dikkat ediyorum Sayın Muharrem İnce bu konuda son derece hassas ve dikkatli. Sayın İnce'yi tebrik ediyorum ama öbür taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diline baktığınızda aynı şekilde, bütün devletin kurumlarına saldıran, devletin kurumlarını itibarsızlaştıran, meşruiyetini sorgulayan..."

Ünal, 17-25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda paralel devlet yapılanmasına dikkat çektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımıza 'delilin var mı?' diye soruyorlardı. 15 Temmuz gerçekleşti, 15 Temmuz'dan sonra devlet çok daha güçlü bir iradeyle FETÖ yapısıyla mücadele etmeye başladı. Şimdi diyoruz ki, seçimlere giderken bu hain yapı içeride ve dışarıda seçimi sabote edebilecek bir takım manipülasyonlar içerisine girebilir. Mesela 'Tamam mı?' meselesinde bunu açık bir şekilde gördük. Bizim kimseyi suçlamak, itham altında bırakmak gibi bir niyetimiz asla yok. Biz diyoruz ki 'Ey muhalefet dilini, söylemini, pozisyonunu Türkiye düşmanı yapılardan ayrıştır." diye konuştu. - Ekonomiye yönelik vaatler 25 Mayıs'ta paylaşılacak Mahir Ünal, bir soru üzerine, ekonomiye yönelik vaatlerinin, 25 Mayıs'ta paylaşacakları seçim beyannamelerinde detaylı bir şekilde görüleceğini söyledi. Beyannamelerin birer "referans metin" olduğuna dikkati çeken Mahir Ünal, beyannamelerinde ayrıca şehir, çevre, kadın, çocuk, gençlik, dış politika gibi başlıklardaki 5-10 yıllık rotalarının da olacağını vurguladı.