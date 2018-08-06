Bosna Hersek, AB'ye süt ve süt ürünleri ihraç edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, her kategoride süt ve süt ürününün Bosna Hersek'ten AB'ye ihraç edilmesi kararı aldı.
AB Komisyonu tarafından bugün açıklanan kararın, AB'de aday statüsü bekleyen Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in ekonomisi için son derece önemli olduğu ifade edildi.
Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Mirko Sarovic, yaptığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu tarafından süt ve süt ürünlerinin AB'ye ihraç edilmesi kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Ülkemiz bugüne kadar sadece işlenmiş süt ihraç edebiliyordu. Bugünden itibaren süt üreticilerimiz daha az pastörize edilmiş ve çiğ süt ihraç edebilecek." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'in tarım ve ekonomisinin gelişmesi adına bugün alınan kararın son derece olumlu etkiler oluşturacağını belirten Sarovic, "AB'ye süt ve süt ürünü ihraç eden ender ülkelerden biriyiz. Bugün alınan kararla süt endüstrimizde yeni kapılar açacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Sarovic, Bileca şehrinde bulunan süt üretim tesislerini ziyaret ettiğine işaret ederek, AB Komisyonu'nun yeni kararıyla süt üreticilerinin işlerine "dört elle" sarıldığını kaydetti.
Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!
AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü
Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi
Mağazada porno izlerken böyle yakalandı!
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum