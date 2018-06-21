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Bosna- Hersek Federasyonu Başbakanı Novaliç: Erdoğan güçlü bir kişilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

BOSNA- Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, "Sayın Erdoğan son derece güçlü bir kişilik.

Bosna- Hersek Federasyonu Başbakanı Novaliç: Erdoğan güçlü bir kişilik

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- BOSNA- Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, "Sayın Erdoğan son derece güçlü bir kişilik. Bu güçlü kişiliğin zor dönemden geçilirken, tekrar seçilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Kemer ilçe merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Bosna- Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Kemer'e 10'uncu kez geldiğini söyleyen Fadil Novaliç, "Son derece mutluyum burada olmaktan. Kemer küçük bir şehir, ama aynı anda büyük bir şehir. Buranın havası, denizi, dağları her şey çok güzel. Yemeklere bakacak olursak, bizim damak tadımıza çok uygun. Buraya her yıl gelirken, her yıl tekrar tekrar gelmek üzere ayrılıyorum ve geliyorum. Son derece mutluyum burada olmaktan" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir kişilik olduğunu söyleyen Fadil Novaliç, "Bir ay önce Sarayevo'daydım, bizim Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanınız Erdoğan'ın görüşmelerinde ben de oradaydım. Bence Sayın Erdoğan, son derece güçlü bir kişilik. Bu güçlü kişiliğin zor dönemden geçilirken, tekrar seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesini kurma noktasında, şu dönemde Avrupa Birliği ile de olmak üzere, dünyada işlerin karışık olduğu bu dönemde bu köprüyü sağlayabilecek lider Sayın Erdoğan'dır. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi daha doğru bir karar olacaktır" diye konuştu.
'ÇİFTE STANDART VAR'
Türkiye'nin senelerdir Avrupa Birliği'ne alınmadığını kaydeden Başbakan Novaliç, "Ama burada Mısır'ın, askeri rejimde olan veyahut da diktatörlük diyebileceğimiz askeri rejimle yönetilen Mısır'a tolerans gösteriyor, ama Türkiye'ye bu yönde tolerans göstermiyor. Türkiye'de yıllardır demokratik seçimler yapılıyor ve bu seçimler bütün uluslararası kuruluşlar tarafından dışarıdan izlenebilmekte. Bu kadar açık bir ülkeyi, bu kadar her sene kendini geliştiren, güçlenen ülkeyi neden Avrupa Birliği'nin içeri almadığı sorusuna biz de bir cevap veremiyoruz, ama bu konuda kesinlikle bir çifte standart olduğunu da söylemek mümkün. Türkiye hem Avrupa'ya, hem de Asya'ya aittir ve her iki tarafla da iletişim halinde, kontakta bulunmaları gerekmektedir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bosna- Hersek Federasyonu Başbakanı Novaliç: Erdoğan güçlü bir kişilik

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