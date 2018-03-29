"Bosna Hersek her zaman dinlerin ve milletlerin buluşma yeri oldu"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklı medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin ve milletlerin buluşma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi çekici ve önemli bir yerdi." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret eden Zvizdic, burada öğrenci ve akademisyenlere seslendi.

Bosna Hersek'in her zaman farklı medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin ve milletlerin buluşma yeri olduğunu ifade eden Zvizdic, "Bu sebepten, her zaman ilgi çekici ve önemli bir yerdi. Bu anlamda 50'den fazla ülkeden öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitenize de benziyor." diye konuştu.

Zvizdic, burada eğitim alan öğrencilerin kendi kimliklerini korumasının, geleneklerine saygı gösterilmesinin ve arkadaşlıklar kurmalarının Bosna Hersek için olduğu kadar bu öğrencilerin geldiği ülkeler için de önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: