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"Bosna Hersek her zaman dinlerin ve milletlerin buluşma yeri oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 22:21 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic: - "Bosna Hersek her zaman farklı medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin ve milletlerin buluşma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi çekici ve önemli bir yerdi" - "Türkiye yıllardır Bosna Hersek'in gerçek dostudur. Geleceğe dair tüm planlarımızı, istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınma önceliklerimizi Türkiye ile olan dostane ilişkilerimize ve arkamızda güçlü ve dürüst bir dostumuz olmasına temellendiriyoruz. Bundan dolayı gururluyuz ve kendimizi güvende hissediyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklı medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin ve milletlerin buluşma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi çekici ve önemli bir yerdi." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret eden Zvizdic, burada öğrenci ve akademisyenlere seslendi.

Bosna Hersek'in her zaman farklı medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin ve milletlerin buluşma yeri olduğunu ifade eden Zvizdic, "Bu sebepten, her zaman ilgi çekici ve önemli bir yerdi. Bu anlamda 50'den fazla ülkeden öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitenize de benziyor." diye konuştu.

Zvizdic, burada eğitim alan öğrencilerin kendi kimliklerini korumasının, geleneklerine saygı gösterilmesinin ve arkadaşlıklar kurmalarının Bosna Hersek için olduğu kadar bu öğrencilerin geldiği ülkeler için de önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Her ülkenin doğal kaynakları, nehirleri, ormanları ve türlü zenginlikleri vardır ama her ülkenin en önemli kaynağı genç ve eğitimli insanlarıdır. Bosna Hersek'te de yetenekli ve bilgili gençler sayesinde aydınlık bir gelecekten söz edebiliriz. Bu nedenle, Türkiye ile Bosna Hersek arasında eğitim ve öğrenci değişimi alanlarındaki olağanüstü iyi iş birliği, öğrencilerimizin Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde okuma imkanına sahip olması, iş birliğimizin en önemli parçalarını temsil etmektedir."

Zvizdic, Türkiye'de bugüne kadar çok sayıda Bosnalı öğrencinin burslu eğitim aldığını, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya gibi şehirlerde gerekli eğitim ve tecrübeyi edinme imkanı bulduğunu belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

- "Türkiye Bosna Hersek'in gerçek dostudur"

Türkiye'nin birçok üniversitesinde eğitim alan Bosnalıların en iyi öğrenciler arasında bulunması dolayısıyla gururlu olduklarını söyleyen Zvizdic, "Aynı zamanda Türkiye'den birçok öğrencinin Bosna Hersek'te eğitim almasından, yaşamasından ve çalışmasından da gurur duyuyorum. Bizim öğrencilerimiz nasıl en prestijli Türk firmalarında iş buluyorsa, sizlerin de burada iş bulacağınızı, bu şekilde bir gençlik ağı kuracağınızı ve Bosna Hersek'in dünyada ve bölgedeki modern akımların bir parçası olmasına yardım edeceğinizi umuyorum." diye konuştu.

Eğitime ve gençlere özel önem vermeye devam edeceklerini vurgulayan Zvizdic, tüm çabalarının iyi bir eğitim sistemi kurmak ve daha çok istihdam sağlamaya yönelik olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluğa dikkati çeken Zvizdic, "Türkiye yıllardır Bosna Hersek'in gerçek dostudur. Geleceğe dair tüm planlarımızı, istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınma önceliklerimizi Türkiye ile olan dostane ilişkilerimize ve arkamızda güçlü ve dürüst bir dostumuz olmasına temellendiriyoruz. Bundan dolayı gururluyuz ve kendimizi güvende hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da öğrencilere hitap ettiği etkinliğin sonunda, üniversite yetkililerince Yıldırım ve Zvizdic'e hediye takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Denis Zvizdic Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

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