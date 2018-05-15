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Bosna Hersek İslam Birliğinden İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Bosna Hersek İslam Birliğinden İsrail'e kınama

Bosna Hersek İslam Birliği, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, silahsız göstericilere yönelik şiddet uygulanmasının ve uluslararası toplumun sessiz kalmasının "akıl almaz" olduğu belirtildi.

Uluslararası normlara karşı çıkanların uyguladığı bu şiddet karşısında sessiz kalmayıp tepki gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Büyük bir toplama kampında yaşayan Gazzelilerin, şimdi de asırlardır yaşadıkları topraklar için barışçıl gösteri düzenleme hakları kısıtlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in talimatıyla ülke genelinde cuma namazının ardından Gazzeli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

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Bosna Hersek İslam Birliği Gazze israil kınama

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