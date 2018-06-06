Bosna Hersek sığınmacılara karşı sınır denetimini güçlendirecek

Batı Balkan rotasının kapatılmasının ardından alternatif güzergah arayan sığınmacıların son dönemde en yoğun görüldüğü ülkelerden Bosna Hersek, yasa dışı sığınmacı geçişlerini engellemek için sınırlarındaki denetimi artıracak.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, düzenlediği basın toplantısında, artan sığınmacı akınına tedbir amacıyla mevcut sınır polisi birliklerine takviye yapılması kararı aldıklarını açıkladı.

Mektic, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacı sayısında son bir hafta içinde ciddi bir artış kaydedildiğine işaret ederek, bu nedenle mevcut sınır polisi birliklerine destek amacıyla 75 kişilik takviye yapılacağını söyledi.

Bosna Hersek'e yılbaşından beri 5 bin 664 sığınmacının girdiğini aktaran Mektic, "Bunların 5 bin 65'i sığınma talebinde bulunma niyetinde olduğunu belirtirken, 437 kişi ise resmen sığınma talebinde bulundu. Bu zamana kadar hiçbir sığınmacının talebi onaylanmadı." diye konuştu.

Mektic, sadece geçen hafta sonu ülkeye 350 sığınmacının yeni bir yasa dışı hat üzerinden girdiğini belirterek, sığınmacı akınına karşı mücadele noktasında sınır polisi ve diğer ilgili makamlarla koordineli olarak yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü anlattı.