Bosna Hersek sığınmacıları kışlaya yerleştirecek

Mektic, sığınmacıların bu yerlere 10 gün içinde yerleştirileceğini ve belirlenen bu alanların dışında sığınmacıların park ve bahçe gibi halka açık yerlerde kalmalarına asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak, sığınmacıların yiyecek, giyecek ve temizlik ihtiyaçlarının da karşılanacağını belirtti.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, halka açık alanlarda kalan sığınmacıların belirlenen iki noktaya yerleştirileceğini aktaran Mektic, "Ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılar Hadzici'deki Usivak Kışlası'na ve Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Batı Balkan rotasının kapatılmasının ardından Batı Avrupa'ya ulaşmak için alternatif güzergah arayışlarını sürdüren sığınmacıların son dönemde Bosna Hersek'e girişlerinin artması, ülkede küçük çaplı kriz yaşanmasına neden oldu.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve sayıları son dönemde sürekli artan sığınmacıların Hadzici'deki Usivak Kışlası'na ve Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirileceğini söyledi.

Bosna Hersek'e 2018 yılının başından itibaren 6 bin 982 sığınmacının girdiğini dile getiren Mektic, bunlardan 6 bin 208'inin sığınma talebinde bulunma niyetinde olduğunu, 611'inin de resmen sığınma talebinde bulunduğunu ifade etti.

Bosna Hersek hükümeti daha önce de başkent Saraybosna'daki bir parkta kamp kuran sığınmacıları, Salakovac'taki bir sığınmacı merkezine yerleştirmişti.

Batı Balkan rotası olarak da bilinen Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan hattının 9 Mart 2016 tarihinde kapatılmasının ardından yasa dışı yollardan Batı Avrupa ülkelerine ilerlemenin yollarını arayan sığınmacılar, son dönemde Bosna Hersek'e yönelmişti. Bosna Hersek'te kalıcı olmayan sığınmacılar, buradan önce Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'a, daha sonra da diğer Avrupa ülkelerine ilerlemeyi hedefliyor.

