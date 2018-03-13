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Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor, Hırvatistan'ın Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü

BİHAC (AA) - Bosna Hersek'in kuzey kesimindeki Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor ile Hırvatistan'ın orta kesiminde bulunan Hrvatska Kostajnica şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selde ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Bölgede artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların erimeye başlaması sonucu çok sayıda nehir taştı.

Bosna Hersek'in Bihac, Cazin, Kulen Vakuf ve Prijedor şehirlerinde yaşanan sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Selde hayatını kaybeden olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Una-Sana Kantonu Sivil Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Una Nehri'nin normal seviyesinden yaklaşık 1,5 metre yükseldiği, en kritik bölgenin Bihac, Kulen Vakuf ve civar köyler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki onlarca evin sel nedeniyle zarar gördüğü kaydedilirken, Cazin şehrinde de Mutnica Nehri'nin taşması nedeniyle karayolu ulaşımında aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Bosna Hersek'in Bosanka Krupa, Velika Kladusa ve Sanski Most şehirlerinde de tarım arazilerinin taşkınlardan olumsuz etkilendiği bildirildi.

30 evin zarar gördüğü Bihac'a bağlı Pokoj köyünden Osman Handukic, evindeki tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Prijedor şehrinde de 80'den fazla ev ve iş yerinin selden zarar gördüğü belirtildi.

Hırvatistan'ın orta kesimindeki Hrvatska Kostajnica şehrinde de Una Nehri'nin yatağından taşması sonucu yaşanan sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Başbakan Andrej Plenkovic'in de incelemelerde bulunduğu bölgede Kızıl Haç ekipleri sivillere yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

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