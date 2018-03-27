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Bosna Hersek'e iki yeni Türkçe sınıfı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:05 | Son Güncelleme

YEE tarafından Bosna Hersek'te yürütülen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, Travnik ve Buzim şehirlerindeki iki ilköğretim okulunda Türkçe sınıfı açıldı - Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı: - "Biz bu topraklarda yıllar boyunca barış içinde huzuru sağlayarak yaşadık ve yaşattık. Biz bu geleneğin mirasçılarıyız. Bu mirasa bu topraklarda yaşayan kardeşlerimizin sahip çıkması bizleri mutlu etmektedir"

SARAYBOSNA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Bosna Hersek'te yürütülen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, Travnik ve Buzim şehirlerindeki iki ilköğretim okulunda Türkçe sınıfı açıldı.

Saraybosna YEE tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesimindeki Travnik'te bulunan O.S. Travnik İlköğretim Okulunda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyesi Bağcılar Belediyesinin destekleriyle hazırlanan sınıfın açılış törenine, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Lendo, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Bosna Hersek'te eğitim alanında karşılık beklemeden verdiği desteği yakından takip ettiklerini belirterek, YEE'nin asil bir görev yürüttüğünü, bu kurumu her zaman desteklediklerini ve "Tercihim Türkçe Projesi'ni de sahiplendiklerini kaydetti.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı da Türkiye ve Bosna Hersek arasında var olan tarihi bağlara vurgu yaparak, "Biz bu topraklarda yıllar boyunca barış içinde huzuru sağlayarak yaşadık ve yaşattık. Biz bu geleneğin mirasçılarıyız. Bu mirasa bu topraklarda yaşayan kardeşlerimizin sahip çıkması bizleri mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bugün Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen öğrencilerin geçmişte kurulan gönül köprülerinin yeni temsilcileri olduğunu belirten Çağırıcı, geçmişte gönül köprüleri kurduklarını bugün de aynı görevi sürdürdüklerini dile getirdi.

Saraybosna YEE Müdürü Yaman da okuldaki öğrencilere Türkçeyi çok iyi öğrenmelerini tavsiye ederek, Türkçeyi çok iyi bilen öğrencilerin üniversiteyi Türkiye'nin sağlayacağı devlet bursu ile Türkiye'de okuma şansı yakalayabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete de Türkçe eğitimini önemsediklerini ifade ederek, "Burada Türkçe öğrenen gençlerimizin kardeşleri Türkiye'de yabancı dil olarak Boşnakçayı öğreniyorlar. Bizler Türkçe kadar Boşnakçayı da önemsemekteyiz." şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediyesinin destekleriyle Buzim şehrindeki Buzim İlköğretim Okulunda kurulan Türkçe sınıfının da açılışı gerçekleştirildi.

Buzim Belediye Başkanı Zikrija Durakovic açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bosna Hersek ile Türkiye arasında uzun tarihi bir geçmiş olduğunu vurgulayarak, kendisinin de Türkçe öğrenmek istediğini dile getirdi.

Törende, öğrenciler Türkçe şarkılar söyleyip, şiirler okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Buzim Tercihim Türkçe travnik yee

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