Bosna Hersek'in sınırlarına askerli sığınmacı önlemi

BANJALUKA (AA) - Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te devam eden sığınmacı meselesinde ülke sınırlarının korunması adına askeri önlem alacaklarını söyledi.

Mektic, Bosna Hersek'in kuzeyindeki Banja Luka şehrinde, ülkede devam eden sığınmacı meselesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde alternatif güzergah olarak gördükleri Bosna Hersek'e yasa dışı girişlerinin arttığına işaret eden Mektic, "Bosna Hersek, sığınmacıların yasa dışı girişlerini engellemek için sınırlarında askeri önlem alacak. Sığınmacıların geçiş ülkesi olarak kullandığı Bosna Hersek tüm uluslararası standartları uygulamaya hazır ancak sığınmacı biriktiren ülke olmak istemiyoruz." dedi.

Mektic, sınırların Bosna Hersek ordusu tarafından korunmasına ilişkin talebini Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyine ilettiğinin altını çizerek, "Bosna Hersek'in karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizinde iki anahtar bileşen var. Birincisi giriş yapan sığınmacı sayısını en aza indirgemek için sınırlarımızı korumak. İkincisi de ülkemizde bulunan sığınmacılara insani yardım sağlamak." diye konuştu.