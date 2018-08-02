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Bosna Hersekliler göçmenlerden, göçmenler Hırvat polisinden şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in Bihac şehri sakinleri, düzensiz göçmenlerin bölgede huzursuzluğa neden olduğunu savunurken, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergah arayan düzensiz göçmenler ise yollarına devam etmelerine engel olan Hırvat polisinden şikayet ediyor

BİHAC (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergah arayan düzensiz göçmenlerin, Bosna Hersek'teki bekleyişi devam ederken, bu durum bölge sakinleri arasında huzursuzluğa yol açıyor.

Bosna Hersek'in AB üyesi Hırvatistan ile sınır şehirlerinden Bihac'da "geçiş" yapabilmek için bekleyen düzensiz göçmenler, yollarına devam etmelerine engel olan Hırvat polisinden şikayet ederken, Una-Sana Kantonu'nda bulunan 4 bin göçmenden 3 binine ev sahipliği yapan Bihac kenti sakinlerinin ise göçmenlerin yarattığı sorunlardan dertli oldukları belirtiliyor.

Bihac'da yurt ve etrafındaki yeşillik alana kurdukları çadırlarda kalan düzensiz göçmenler, çıkardıkları sorunlarla gündeme geliyor.

Öğrenci yurdunun yakınlarında yaşayan Djemal Tulic, düzensiz göçmenlerin bölgede huzursuzluğa neden olduklarını ifade ederek, aralarında yalnızca yüzde 10'unun gerçekten yardıma muhtaç olduğunu savundu.

Tulic, insanların artık yurdun yakınlarından geçmeye korktuklarını öne sürerek, kendi aralarında sık sık kavga eden düzensiz göçmenlerin yarattığı taşkınlıkların bazı asayiş sorunlarına yol açtığını söyledi.

- Göçmenlerden darp iddiası

Tek istekleri yola devam etmek olan Bihac'daki öğrenci yurdunda kalan düzensiz göçmenler ise AB yolunda karşılarına çıkan en büyük engelin Hırvat polisi olduğuna işaret ediyor.

Düzensiz göçmenler, Hırvat polisinin kendilerini darp ederek telefonlarına el koyduğunu öne sürüyor.

Una Sana Kantonu Polis müfettişlerinden Adnan Beganovic de düzensiz göçmenlerin yerleştirildikleri Bihac ve Velika Kladusa'da sorun teşkil etmediklerini belirterek, "Onların amacı Bosna Hersek'te kalmak değil, üçüncü ülkelere gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Beganovic, kantondaki düzensiz göçmen sayısının giderek arttığını ifade ederek, farklı suçlara karıştıkları soruşturmalar sonucu tespit edilecek kişilerin geldikleri yerlere geri gönderileceklerini söyledi.

- Bosna Hersek'teki "düzensiz göçmen" sorunu

Bu arada, Bosna Hersek'e yıl başından bu yana 9 binden fazla düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtilirken, bu kişilerden çok azının sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi. AB'nin Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle başlayan göçmen sorunu devam ediyor.

Ülkedeki düzensiz göçmenlerin bir kısmı daha önce Salakovac'daki bir merkeze yerleştirilmiş, bir kısmının da Hadzici'deki Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Bosna Hersek'in kuzeyinde Hırvatistan ile sınır şehirlerinde bulunan park gibi açık alanlarda kalan göçmenlerden kadın ve çocuklar ise son olarak Cazin şehrindeki bir otele yerleştirilmişti.

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Bihaç bosna hersek düzensiz göçmen öğrenci yurdu

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