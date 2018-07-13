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Bosna Hersek'te "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

TİKA tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Kakanj şehrinde AA'nın fotoğraflarından oluşan sergi açıldı - Sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

KAKANJ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü kapsamında Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kakanj şehrinde anma programı düzenledi.

Kakanj Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle gerçekleşen anma programında, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı, FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan video gösterimi yapıldı.

Kakanj Kültür Evi'ndeki anma programında konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, başarısız hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Bosna Hersek'te çok sayıda etkinlik düzenleneceğini belirterek, "Bu akşam bu hain darbe girişimini hatırlamak, unutmamak ve bunun izlerini hep beraber silmek ve bir anlamda dayanışma göstermek adına Kakanj'da bir araya geldik." dedi.

Bosna Herseklilerin iki yıl önce 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin yanında olduğunu ve uyumadığını anımsatan Koç, "Bugün de gösterdi ki her zaman demokrasi ve halkın iradesi kazanır. Bugün burada berabersek aslında o gece şehit ve gazi olanların gösterdiği kahramanlıkla, demokrasimize sahip çıkmakla oldu." diye konuştu.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da hain darbe girişimiyle Türkiye'nin özgürlük ve demokrasisine kastedildiğini vurgulayarak, "FETÖ tarafından yapılan bu darbe girişimini cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa dökülen halk başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminin bütün dünyaya duyurulması noktasında farklı ülkelerde fotoğraf sergisi, video gösterimi, fidan dikimi ve panel gibi etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Alımcı, "Bugün burada Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden gelen vatandaşlara 15 Temmuz'u hem fotoğraf sergisi hem de video gösterimiyle anlatmaya çalıştık." dedi.

Kakanj Belediye Başkanı Nermin Mandra ise Bosna Herseklilerin hayatında dost ve dostluk kavramlarının önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, "Türkiye ve Türk halkı bizim dostumuzdur. Onlar bizim mutluluğumuza seviniyor, zor zamanlarımızda yardımcı oluyor. Biz de onların başarılarına seviniyor ve iki yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. 15 Temmuz şehitlerini saygıyla anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kakanj'daki fotoğraf sergisi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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