Bosna Hersek'te 508. Ayvaz Dede Şenlikleri

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor. \

Bosna Hersek'e Osmanlı'nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac'taki kuraklığa karşı 40 gün 40 gece kalarak dua ettiği dağda başlayacak ana tören, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla sona erecek.

- Ayvaz Dede kimdir?

Ayvaz Dede, tıpkı Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerindendir.

Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için ibadet edip dua eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan derviş, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu.

Bu olayın ardından bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Mucizevi olayı duyan bölge halkı, Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947 yılında yasaklanan bu anlamlı şenlikler, 1990 yılında yeniden düzenlenmeye başladı.

