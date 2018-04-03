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"Bosna Hersek'te festivaller düzenlenmesi için görüşmeler yapıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, AA Saraybosna Temsilciliğini ziyaret etti - Yayman: "Bosna Hersek'e üçüncü gelişimiz. Herkes hayatında bir kez Saraybosna'ya gelmeli. Saraybosna dünyanın en güzel şehirlerinden birisi" - "Bosna Hersek'te yemek, müzik ve edebiyat festivallerinin düzenlenmesi için görüşmeler yapıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 4. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Anadolu Ajansı (AA) Saraybosna Temsilciliğini ziyaret etti.

AA'nın Boşnakça Sırpça Hırvatça (BHS) Editörü Zlatan Kapic'ten kurumun buradaki çalışmaları hakkında bilgi alan ve AA çalışanlarıyla sohbet eden Yayman, burada yaptığı açıklamada, gazetecilik geçmişi bulunduğunu anımsatarak, "Bosna Hersek'e üçüncü gelişimiz. Herkes hayatında bir kez Saraybosna'ya gelmeli. Saraybosna dünyanın en güzel şehirlerinden birisi." diye konuştu.

Kültür dilinin politika dilinden farklı olduğunu ve Bosna Hersek ile daha fazla kültür ve sanat çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Bosna Hersek'te yemek, müzik ve edebiyat festivallerinin düzenlenmesi için görüşmeler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yayman, Bosna Hersek denince herkesin aklına Saraybosna ve bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in geldiğini belirterek, "Bosna Hersek ve Türkiye arasında kardeşlik ve tarih bağı var. Dolayısıyla Bosna Hersek'in acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimiz." dedi.

- "Türkiye bir dizi kültür projesine katkı sağladı"

Yayman ayrıca, Bosna Hersek Sivil İşleri Bakanı Adil Osmanovic ile de bir araya geldi.

İki ülke arasındaki bağların kültür ve sanatla birbirine daha çok yakınlaştığını ifade eden Yayman, görüşmesinde gastronomi, bale, opera ve edebiyat konularında faaliyetlerin artırılmasını ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Osmanovic, Türkiye ve Bosna Hersek arasında kültür çalışmalarını artıracak projelerin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye, Bosna Hersek'teki bir dizi kültür projesine katkı sağladı. Bunlardan birkaçı, Mostar'daki tarihi köprü, Visegrad'daki Drina Köprüsü ve Banja Luka'daki tarihi Ferhadije Camisi'nin onarımı." dedi.

Türkiye'nin katkı sağladığı kültürel projelerin Bosna Hersek için son derece büyük değer taşıdığını belirten Osmanovic, "Türkiye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleri olmasaydı söz konusu kültürel mirasların onarımı bizim tarafımızda çok zor olurdu." diye konuştu.

4. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi Bakanları Konferansı yarın düzenlenecek.

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bosna hersek Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman

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