"Bosna Hersek'te festivaller düzenlenmesi için görüşmeler yapıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 4. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Anadolu Ajansı (AA) Saraybosna Temsilciliğini ziyaret etti.

AA'nın Boşnakça Sırpça Hırvatça (BHS) Editörü Zlatan Kapic'ten kurumun buradaki çalışmaları hakkında bilgi alan ve AA çalışanlarıyla sohbet eden Yayman, burada yaptığı açıklamada, gazetecilik geçmişi bulunduğunu anımsatarak, "Bosna Hersek'e üçüncü gelişimiz. Herkes hayatında bir kez Saraybosna'ya gelmeli. Saraybosna dünyanın en güzel şehirlerinden birisi." diye konuştu.

Kültür dilinin politika dilinden farklı olduğunu ve Bosna Hersek ile daha fazla kültür ve sanat çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Bosna Hersek'te yemek, müzik ve edebiyat festivallerinin düzenlenmesi için görüşmeler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yayman, Bosna Hersek denince herkesin aklına Saraybosna ve bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in geldiğini belirterek, "Bosna Hersek ve Türkiye arasında kardeşlik ve tarih bağı var. Dolayısıyla Bosna Hersek'in acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimiz." dedi.