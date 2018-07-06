SANSKİ MOST (AA) - Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'i fethettiği 1463 yılında, Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla'da geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.
Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Donji Kamengrad kasabasındaki Musalla mevkisinde düzenlenen şenliğe, Türkiye'den izcilerin yanı sıra civardaki yerleşim birimlerinden çok sayıda insan katıldı.
Ellerinde Bosna Hersek ve Türkiye bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan insanlar, geleneksel kıyafetleri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başlayan program, Musalla'da cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.
Cuma namazını kıldıran Bihac Müftüsü Hasan Makic, Musalla'nın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Fatih Sultan Mehmet'in buraya gelirken İslam'ı da beraberinde getirdiğini ve bu nedenle buranın önemli olduğunu söyledi.
Makic, Osmanlı'nın getirdiği kültür ve medeniyetin Bosna Hersek'e bir hediye olduğunu dile getirdi.
Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Müdürü Nusret Abdibegovic de Sanski Most şehrinin şenliğe ve Musalla'daki bu geleneğe sahip çıktığını belirterek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Una-Sana Kantonu (USK) Başbakanı Husein Rosic ise Fetih Şenlikleri'nin bölgedeki en önemli etkinliklerden olduğunu kaydederek, Musalla'nın Fatih Sultan Mehmet'in İslam'ı buraya getirişinin bir anıtı olduğunu kaydetti.
Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Alaattin Yurdakul da şenliklere Türkiye'den 35 izciyle katıldıklarını belirterek, "Buradaki insanlarla sıcak bir iletişimimiz oldu. İzcilerimiz kimisinin ağladığını, kimisinin onları kucakladığını gördü." dedi.
Fetih Şenlikleri kapsamında, Sanski Most'ta hafta boyunca Kuran-ı Kerim geceleri ve ilahi konseri düzenlendi.
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