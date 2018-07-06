SANSKİ MOST (AA) - Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'i fethettiği 1463 yılında, Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla'da geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Donji Kamengrad kasabasındaki Musalla mevkisinde düzenlenen şenliğe, Türkiye'den izcilerin yanı sıra civardaki yerleşim birimlerinden çok sayıda insan katıldı.

Ellerinde Bosna Hersek ve Türkiye bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan insanlar, geleneksel kıyafetleri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başlayan program, Musalla'da cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.

Cuma namazını kıldıran Bihac Müftüsü Hasan Makic, Musalla'nın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Fatih Sultan Mehmet'in buraya gelirken İslam'ı da beraberinde getirdiğini ve bu nedenle buranın önemli olduğunu söyledi.

Makic, Osmanlı'nın getirdiği kültür ve medeniyetin Bosna Hersek'e bir hediye olduğunu dile getirdi.