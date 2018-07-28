SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 2. Uluslararası Fiat Fiço festivali düzenlendi.

Festival kapsamında, İtalya'da üretilen Fiat 600 ve ondan örnek alınarak eski Yugoslavya'da üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'ya getirildi.

Festivale, Bosna Hersek'in yanı sıra Avusturya, İtalya, Almanya, İsviçre, Hırvatistan, Slovenya ve Sırbistan'dan gelen ve eski Yugoslavya ülkelerinde "Fiço" olarak tanınan toplam 63 otomobil katıldı. Başçarşı'da renkli görüntüler oluşturan otomobiller, Saraybosnalılardan büyük ilgi gördü.

Organizasyona Sırbistan'ın Subotica şehrinden katılan ve bir dönem Yugoslavya Milis Güçleri tarafından kullanılan 1961 model Fiat 600 en çok ilgi çeken otomobillerinden oldu.

Festivalin organizatörü Fiço Klub Derneği'nden Fadil Cerimagic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla derneklerinin 980'den fazla üyesi olduğunu belirterek, Avrupa'nın farklı bölgelerinde çok sayıda Fiço sevdalısı insan olduğunu dile getirdi.