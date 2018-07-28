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Bosna Hersek'te "Fiat Fiço" festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:58 | Son Güncelleme

Festival kapsamında, İtalya'da üretilen Fiat 600 ve ondan örnek alınarak eski Yugoslavya'da üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'ya getirildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 2. Uluslararası Fiat Fiço festivali düzenlendi.

Festival kapsamında, İtalya'da üretilen Fiat 600 ve ondan örnek alınarak eski Yugoslavya'da üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'ya getirildi.

Festivale, Bosna Hersek'in yanı sıra Avusturya, İtalya, Almanya, İsviçre, Hırvatistan, Slovenya ve Sırbistan'dan gelen ve eski Yugoslavya ülkelerinde "Fiço" olarak tanınan toplam 63 otomobil katıldı. Başçarşı'da renkli görüntüler oluşturan otomobiller, Saraybosnalılardan büyük ilgi gördü.

Organizasyona Sırbistan'ın Subotica şehrinden katılan ve bir dönem Yugoslavya Milis Güçleri tarafından kullanılan 1961 model Fiat 600 en çok ilgi çeken otomobillerinden oldu.

Festivalin organizatörü Fiço Klub Derneği'nden Fadil Cerimagic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla derneklerinin 980'den fazla üyesi olduğunu belirterek, Avrupa'nın farklı bölgelerinde çok sayıda Fiço sevdalısı insan olduğunu dile getirdi.

İnsanların festivale büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Cerimagic, "Festivalde farklı model otomobiller bulunuyor. Bu yıl en ilgi çeken otomobil 63'üncü yaşı kutlanan 1955 model Fiat 600." diye konuştu.

Cerimagic, festivalde Avrupa'nın farklı ülkelerinden 63 otomobilin ve 200 katılımcının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Festivale 1976 model Fiat 600'ü ile gelen Nusret Vuldalic de hayranı olduğunu bu klasik arabayı uzun uğraşlar sonucu bulduğunu ve aldıktan sonra yaklaşık dört yıl arabayı daha iyi hale getirmek için çalıştığını anlattı. Vuldalic, Fiço'ya olan tutkusunun kendisine babasından miras kaldığını söyledi.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, 1955 yılında ürettiği Fiat 600'ü, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Eski Yugoslavya da söz konusu modelden esinlenerek aynı yıl Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde başladığı Zastava 750 üretimini 1985 yılına kadar sürdürmüştü.

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bosna hersek Fiat Fiço uluslararası "Fiat Fiço" Festivali

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