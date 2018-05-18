Bosna Hersek'te Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliğinin aldığı kararla ülkenin tüm şehirlerindeki merkezi camilerde, İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde, cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra yüzlerce Müslüman katıldı.

Namazın ardından Filistinli şehitler için dua edildi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic, cuma hutbesinde Filistin'de yaşanan zulme işaret ederek, başta Filistin'de olmak dünyada barışın sağlanması için sürekli dua ettiklerini söyledi.

Silahlar zalimin elindeymiş gibi sanılsa da mazlumların duasının asla geri çevrilmeyeceğini vurgulayan Kavazovic, nihayetinde hesabı Allah'ın göreceğini ve Müslüman ya da gayrimüslim hiçbir zalimin O'nun adaletinden kaçamayacağını ifade etti.

Hristiyan, Yahudi ya da Müslümanların Filistin'de ve dünyada barış içinde yaşamaları için çözüm yolu bulunması gerektiğini dile getiren Kavazovic, Filistin'de ve tüm dünyada masum insanların öldürülmesini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Cuma ve gıyabi cenaze namazlarını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılan Hasim Maslo da Filistin'de korkunç bir zulüm yaşandığını belirterek, Srebrenitsa'da yaşanan soykırım ile Filistin'de yaşananlar arasında hiçbir fark olmadığının altını çizdi.

Sead Pazalja ise Filistin'de yaşananların trajik olduğu, İsrail'in yıllardır masum Filistin halkını abluka altında tuttuğu ve yok ettiği değerlendirmesinde bulundu.

