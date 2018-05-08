HABER

Bosna Hersek'te genel seçim 7 Ekim'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinden oluşan genel seçimler, 7 Ekim Pazar günü yapılacak - Seçimde halk, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetleri ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki genel seçimlerin 7 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

CIK Başkanı Irena Hadziabdic, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'te devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinden oluşan genel seçimlerin 7 Ekim Pazar günü yapılması kararı alındığını bildirdi.

Bosna Hersek'teki seçim kampanyalarının 7 Eylül'de başlayacağını ifade eden Hadziabdic, söz konusu kampanyaların 6 Ekim Cumartesi günü sona ereceğini kaydetti.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın ardından sekizinci kez yapılacak genel seçimlerde halk, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetleri ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

CIK verilerine göre kayıtlı 3 milyon 381 bin 963 seçmen bulunuyor.

Bosna Hersek'te genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
Eski Bakan hayatını kaybetti!Eski Bakan hayatını kaybetti!
24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Resmi açıklama geldi24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Resmi açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 ekim bosna hersek genel seçim

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.