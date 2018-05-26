Bosna Hersek'te SDA'nın adayı Dzaferovic oldu

SARAYBOSNA (AA) - Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kurucusu olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA), ekim ayında yapılacak seçimler için devlet başkanlığı konsey üyeliği adayının Sefik Dzaferovic olduğunu bildirdi.

SDA Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç başkanlığında, başkent Saraybosna'da toplanan parti yönetimi, 7 Ekim'de yapılacak seçimde, devlet başkanlığı konseyinin Boşnak üyeliğine aday olacak ismi görüştü. Uzun zamandır birçok ismin gündeme geldiği SDA'da, partinin adayı, SDA Genel Başkan Yardımcısı Dzaferovic oldu.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki SDA'da, daha önce Bakir İzzetbegoviç'in eşi Sebija İzzetbegoviç ve mevcut Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in de isimleri gündeme gelmiş ancak bu iki isim de aday olmayacaklarını açıklamıştı.

7 Ekim'deki seçimde, Devlet Başkanlığı Konseyi'ne bir Boşnak, bir Hırvat ve bir Sırp üye seçilecek.

Daha önce adaylığını açıklayan isimler arasında Boşnak akademisyen Prof. Dr. Mirsad Hadzikadic, Hırvat kökenli siyasetçiler Zeljko Komsic (Demokratik Cephe) ile Borisa Falatar (Bizim Parti) ve ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) başkanı Milorad Dodik bulunuyor.