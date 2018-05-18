Bosna Hersek'te sığınmacı gerginliği

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da haftalardır çadırlarda kalan ve bu sabah Mostar yakınındaki bir merkeze nakledilen 250 kadar sığınmacı, yolda Hersek-Neretva Kantonu (HNK) polis ekiplerince durdurulup geri gönderildi.

Saraybosna'daki bir parkta kalan sığınmacılar, hükümetin aldığı karar doğrultusunda bu sabah otobüslere bindirilerek, Mostar yakınındaki Salakovac'ta bulunan sığınmacı merkezine doğru hareket etti. Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, Saraybosna Kantonu'ndan çıkıp Hersek-Neretva Kantonu'na giren otobüs, burada kanton polisi tarafından durduruldu. Sığınmacıları taşıyan otobüsler, yeniden Saraybosna Kantonu'na geri döndü ve beklemeye başladı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, devletin ilgili makamlarınca alınan, sığınmacıların Salakovac'a nakledilmesiyle ilgili kararının HNK makamlarınca engellenmesinin yasa dışı olduğunu söyledi.

Zvizdic, HNK yetkililerine kararları engellememeleri ve anayasal düzene zarar vermemeleri çağrısında bulunarak, aksi halde bu talimatı verenlerin cezalandırılacağının altını çizdi.