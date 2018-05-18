Bosna Hersek'te sığınmacı gerginliği

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da haftalardır çadırlarda kalan ve bu sabah Mostar yakınındaki bir merkeze nakledilen 250 kadar sığınmacı, yolda Hersek-Neretva Kantonu (HNK) polis ekiplerince durdurulup geri gönderildi.
Saraybosna'daki bir parkta kalan sığınmacılar, hükümetin aldığı karar doğrultusunda bu sabah otobüslere bindirilerek, Mostar yakınındaki Salakovac'ta bulunan sığınmacı merkezine doğru hareket etti. Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, Saraybosna Kantonu'ndan çıkıp Hersek-Neretva Kantonu'na giren otobüs, burada kanton polisi tarafından durduruldu. Sığınmacıları taşıyan otobüsler, yeniden Saraybosna Kantonu'na geri döndü ve beklemeye başladı.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, devletin ilgili makamlarınca alınan, sığınmacıların Salakovac'a nakledilmesiyle ilgili kararının HNK makamlarınca engellenmesinin yasa dışı olduğunu söyledi.
Zvizdic, HNK yetkililerine kararları engellememeleri ve anayasal düzene zarar vermemeleri çağrısında bulunarak, aksi halde bu talimatı verenlerin cezalandırılacağının altını çizdi.
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic de sığınmacıların daha önce öngörülen merkeze yerleştirileceğini vurgulayarak, hükümetin aldığı bu karara uymayan herkesin cezalandırılacağını söyledi.
Savcılığın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Mektic, otobüslerin durdurulması talimatını veren HNK Polis Şefi İlija Lasic'in gözaltına alınması gerektiğini belirtti.
Öte yandan HNK Başbakanı Nevenko Herceg sığınmacıların gelişi hakkında bilgilendirilmediklerini savunsa da Güvenlik Bakanlığınca paylaşılan resmi yazıda kanton polisinin konuyla ilgili önceden bilgilendirildiği görüldü.
- Sorun çözüldü
Devlet ve kanton makamları arasında gerginliğe neden olan sığınmacı meselesi, saatler süren bekleyişin ardından otobüslerin yeniden Salakovac'a doğru yola çıkmasıyla sona erdi.
Salakovac'ta bulunan 296 kapasiteli sığınmacı merkezi, burada kalacak kişilerin tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandı.
Sığınmacı krizinin daha önce adeta teğet geçtiği Bosna Hersek'e, yılbaşından beri 4 bine yakın sığınmacının yasa dışı yollardan girdiği ifade ediliyor.
Daha çok Hırvatistan sınırına yakın yerleşim yerlerinde görülen sığınmacılar, park gibi açık alanlarda kurdukları çadırlarda kalıyor.
- Bosna Hersek'in karmaşık siyasi yapısı
Bosna'daki savaşı (1992-1995) bitiren Dayton Barış Antlaşması, silahları sustursa da ülkeye karmaşık bir siyasi yapı getirdi.
Ülke, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) entiteleri ile Brcko Özerk Bölgesi'nden oluşuyor.
Öte yandan FBIH de kendi içinde 10 kantondan meydana geliyor. Devletin olduğu gibi tüm bu entite ve kantonların da kendi meclisleri, hükümetleri, başbakanları bulunuyor.
Karmaşık yapı, sığınmacı krizinde olduğu gibi diğer birçok konuda da sıkıntılara neden olabiliyor.
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