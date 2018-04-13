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Bosna Hersek'te "Vakıf Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker: - "Yalnızca tarihimize uzanan bir köprü olmakla kalmayıp, bugün Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine uzanan vakıf eliyle gönül köprüleri kuruyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te bu yıl 8'incisi düzenlenen "Vakıf Günleri" programı başladı.

Başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış programına Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka'nın yanı sıra Türkiye'den Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker katıldı.

İslam Birliği Başkanı Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, vakıf eserlerinin insanların hizmetine sunulmak üzere kurulduğunu vurgulayarak, Bosna Hersek'teki vakıf eserlerinden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kavazovic, vakıfların bir inanç olarak İslam'ı yüceltmek için değil, İslam'ın gerektirdiği iyi insan imajını oluşturmak niyetiyle kurulduğunu ifade etti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker de vakıfların medeniyet coğrafyası açısından önemine işaret ederek, "Yalnızca tarihimize uzanan bir köprü olmakla kalmayıp, bugün Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine uzanan vakıf eliyle gönül köprüleri kuruyoruz." dedi.

Bosna'daki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilen Foça şehrindeki Alaca Camisi'ne de değinen Türker, "25 yıl önce Foça'da Alaca Camisi'ni bombalayanlar, yıkanlar, sadece bir camiyi değil, insanlığın vicdanını da yıkmışlardır. Biz bugün bu camiyi yeniden inşa ederken aslında insanlığın vicdanını da inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

İslam Birliği Vakıflar Müdürü Zaimovic ise Bosna Hersek'te çok sayıda projenin hayata geçirilmesine vesile olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek bu yılki Vakıflar Günü etkinlikleri kapsamında Sanski Most ve Fojnica şehirlerinde inşa edilecek yeni vakıf yapılarının temel atma törenlerinin yanı sıra toplantı ve paneller düzenleneceğini aktardı.

Program kapsamında, Türker ile Zaimovic Saraybosna'daki Morica Han'ın tadilatı ve Mrkonjic Grad şehrindeki Kızlar Ağa Camisi'nin tadilatının tamamlanmasına ilişkin iş birliği protokolü de imzaladı.

13-20 Nisan tarihleri arasında sürecek Vakıflar Günü etkinlikleri kapsamında Saraybosna'nın yanı sıra Sanski Most, Fojnica, Trebinje, Vitez ve Visoko şehirlerinde de programlar düzenlenecek.

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