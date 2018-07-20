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Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

Drvar şehri yakınlarındaki bir çukurda tespit edilen toplu mezarda, Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kurbanları olduğu tahmin edilen 8 kişinin kemiklerine ulaşıldı

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezar ortaya çıktı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Basın Sözcüsü Lejla Cengic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in batısındaki Drvar şehri yakınlarındaki Golubjnaca çukurunda yeni toplu mezar bulunduğunu belirtti.

Toplu mezarın bulunmasının ardından başlatılan kazı çalışmaları kapsamında 8 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldığını ifade eden Cengic, "Bulunan iskeletler tam değil. Söz konusu olan kemik parçaları. Kazı çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek." dedi.

Cengic, iskelet kalıntılarının 64 metre derinlikte bulunduğunu söyleyerek, "Bir kişinin daha iskeletine ulaşıldı ancak çukurun etrafı mayınlı bölge olduğu için kalıntılar çıkartılamadı. Mayın temizleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarından sonra kalıntıları çıkartacağız." diye konuştu.

Yeni bulunan toplu mezarın 800 metre uzaklığında 2001'de yapılan kazı çalışmalarında 19 kurbana ait kemik parçalarının bulunduğunu anımsatan Cengic, bölgedeki toplu mezar arama çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Cengic, cesetlerin Bosna Savaşı'nda öldürülen Boşnak sivillere ait olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.

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