Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezar ortaya çıktı.
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Basın Sözcüsü Lejla Cengic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in batısındaki Drvar şehri yakınlarındaki Golubjnaca çukurunda yeni toplu mezar bulunduğunu belirtti.
Toplu mezarın bulunmasının ardından başlatılan kazı çalışmaları kapsamında 8 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldığını ifade eden Cengic, "Bulunan iskeletler tam değil. Söz konusu olan kemik parçaları. Kazı çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek." dedi.
Cengic, iskelet kalıntılarının 64 metre derinlikte bulunduğunu söyleyerek, "Bir kişinin daha iskeletine ulaşıldı ancak çukurun etrafı mayınlı bölge olduğu için kalıntılar çıkartılamadı. Mayın temizleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarından sonra kalıntıları çıkartacağız." diye konuştu.
Yeni bulunan toplu mezarın 800 metre uzaklığında 2001'de yapılan kazı çalışmalarında 19 kurbana ait kemik parçalarının bulunduğunu anımsatan Cengic, bölgedeki toplu mezar arama çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.
Cengic, cesetlerin Bosna Savaşı'nda öldürülen Boşnak sivillere ait olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.
Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi
AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Bu yıl plajlar çok iddialı olacak!
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum