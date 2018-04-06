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"Bosna Hersek'teki huzur ortamı bozulmamalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Bosna Hersek'te Saraybosna Şehir Günü kapsamındaki etkinliklere katıldı - Tuna: - "Bosna Hersek'te huzur ortamının bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla bütün herkesin üzerine düşen görevler var. Biz de bu birlikteliğe destek maksadıyla burdayız"

SARAYBOSNA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Bosna Hersek'teki huzur ortamının bozulmaması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla bütün herkesin üzerine düşen görevler var. Biz de bu birlikteliğe destek maksadıyla burdayız." dedi.

6 Nisan Saraybosna Şehir Günü kapsamında düzenlenen bir dizi programa katılmak üzere Bosna Hersek'e gelen Tuna, tarihi Vijecnica Kütüphanesi'ndeki törene katıldı.

Birçok Avrupa ülkesinden belediye başkanları, siyasiler, akademisyenler ve diğer davetlilerin katıldığı törende konuşan Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, Saraybosna'nın özel bir şehir olduğunu, kentin hem yerel halk hem de yabancıların gönlünde farklı bir yeri bulunduğunu söyledi.

Skaka, Saraybosna'nın Avrupa tarihinin önemli bir parçası olduğunu anlattı.

Tören öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ise Ankara'nın 1995 yılından beri Saraybosna ile kardeşlik ilişkisi bulunduğunu belirterek, ikili ilişkileri daha iyi seviyeye taşımak ve bu önemli günde kardeş gördükleri Saraybosnalıları yalnız bırakmamak için burada olduklarını söyledi.

Bosna Hersek'te geçmişte ciddi katliamlar yapıldığını anımsatan Tuna, "Bosna Hersek'te huzur ortamının bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla bütün herkesin üzerine düşen görevler var. Biz de bu birlikteliğe destek maksadıyla burdayız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, törende Saraybosna Şehir Günü Ödülleri de sahiplerini buldu. Hırvatistan'ın eski cumhurbaşkanı Stjepan Mesic, fahri hemşehrilik ödülüne layık görülürken, kültür, sanat, bilim, spor, eğitim, ticaret ve sağlık alanında da kente katkı sağlayan isimlere ödülleri takdim edildi.

- 6 Nisan'da Saraybosna'da ne oldu?

6 Nisan, Saraybosna için hem iyi hem de kötü anıları içinde barındıran bir tarih.

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu, dört yıl sonra yine aynı gün, 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı.

1941-1945 döneminde işgalcilerle yapılan mücadelelerde 7 bin 92'si Yahudi olmak üzere 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de yeniden saldırıya uğradı. Bu kez Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan şehir, 1996 yılının başına kadar kuşatma altında kaldı. 3,5 yıldan uzun süren kuşatma boyunca bin 601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetti. Kentteki tarihi ve kültürel eserler, altyapı büyük zarar gördü.

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