"Bosna Hersek'teki huzur ortamı bozulmamalı"

SARAYBOSNA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Bosna Hersek'teki huzur ortamının bozulmaması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla bütün herkesin üzerine düşen görevler var. Biz de bu birlikteliğe destek maksadıyla burdayız." dedi.

6 Nisan Saraybosna Şehir Günü kapsamında düzenlenen bir dizi programa katılmak üzere Bosna Hersek'e gelen Tuna, tarihi Vijecnica Kütüphanesi'ndeki törene katıldı.

Birçok Avrupa ülkesinden belediye başkanları, siyasiler, akademisyenler ve diğer davetlilerin katıldığı törende konuşan Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, Saraybosna'nın özel bir şehir olduğunu, kentin hem yerel halk hem de yabancıların gönlünde farklı bir yeri bulunduğunu söyledi.

Skaka, Saraybosna'nın Avrupa tarihinin önemli bir parçası olduğunu anlattı.

Tören öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ise Ankara'nın 1995 yılından beri Saraybosna ile kardeşlik ilişkisi bulunduğunu belirterek, ikili ilişkileri daha iyi seviyeye taşımak ve bu önemli günde kardeş gördükleri Saraybosnalıları yalnız bırakmamak için burada olduklarını söyledi.