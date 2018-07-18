Bosna Hersek'teki sığınmacı sorunu

Yardım kuruluşu "Saraybosna Ruhu"ndan yapılan açıklamada, Bihac ve Velika Kladusa'da "insani felaket" yaşandığına dikkat çekilerek, "Binlerce sığınmacı açık alanlarda kalıyor. Bosna Hersek'i son dönemde etkisi altına alan yağışlar sığınmacıların yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Devlet ve ilgili yardım kuruluşlarına sığınmacıların acil şekilde kapalı alanlara yerleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivil toplum yetkilileri, Bosna Hersek'in Bihac ve Velika Kladusa gibi şehirlerinde kalan sığınmacıların bir an önce kapalı alanlara yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

Binlerce sığınmacının 2018'in başından itibaren Bosna Hersek'e yasa dışı yollarla giriş yapması ve AB ülkesi Hırvatistan sınırı yakınlarında bulunan şehirlerdeki park gibi açık alanlarda kurdukları çadırlarda kalması sığınmacı meselesinin büyümesine neden oldu.

BİHAC (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle başlayan kriz devam ediyor.

Bihac'taki bir parkta kalan Pakistanlı Al Hamza da Bosna Hersek'e gelmelerinin kendi tercihleri olduğunu belirterek, "Durumumuzdan kimseyi suçlayamayız. AB, bize acıyıp kapılarını açana kadar sabretmeliyiz. Burada kalmak istemiyorum, amacım Almanya'ya ulaşmak." dedi.

Kızılhaç ise park, bahçe gibi açık alanlarda kalan sığınmacılara gıda ve içecek yardımı yapıldığını aktardı.

- Sığınmacıların "yerleştirilmesi" sorunu

Bu arada, Bosna Hersek Una Sana Kantonu Başbakanı Husein Rosic, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) yetkilileriyle Bihac şehrinde bir araya geldi.

Rosic, burada yaptığı açıklamada, çocuk ve kadın sığınmacıların kanton sınırları içerisinde bulunan Sedra Oteli'ne yerleştirileceğini belirterek, "Bu yerleştirme prosedürleri 10 gündür devam ediyor. Konu hakkında önleyici faktörlerin ne olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

IOM ve ECHO yetkilileri daha sonra sığınmacıların yerleştirilebileceği yerleri gezerek, kanton yetkililerinden bilgi aldı.

Öte yandan, Bosna Hersek'e 2018'in başından itibaren 8 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan girdiği belirtilirken, bu kişilerin çok azının sığınma talebinde bulunduğu ve büyük çoğunluğunun Bosna Hersek'i geçiş ülkesi olarak kullandığı açıklanmıştı.

Ülkedeki sığınmacıların bir kısmı daha önce Salakovac'taki bir sığınmacı merkezine yerleştirmiş, bir kısmının da Hadzici'deki Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

AB, söz konusu binanın kendi sınırlarına yakın olduğu gerekçesiyle mali destekte bulunmama kararı aldığını bildirmişti.

