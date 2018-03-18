Bosna Hersek'teki Türk Şehitliğinde anma töreni

Anıta çelenk koyulmasının ardından Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, Kur'an-ı Kerim okuyup Türkçe ve Boşnakça dua etti. Heyet ve vatandaşlar daha sonra Fatih Sultan Mehmed'in ordusuyla cuma namazı kıldığı Musalla mevkisine geçerek, burada şehitler için dua etti.

Fatih Sultan Mehmed'in 1463 yılında Sanski Most şehri yakınlarındaki Kamengrad'ı fethi sırasında şehit düşen askerler anısına yaptırılan Türk Şehitliği Anıtı'nda, iki ülke milli marşlarının çalınması ve saygı duruşuyla başlayan törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Alp Özdemir, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden belediye başkanları, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve çok sayıda Sanski Mostlu katıldı.

- "Milletimiz, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacaktır"

Salondaki konuşmasını Boşnakça ve Türkçe yapan Büyükelçi Koç, 18 Mart'ın, o dönemde vatanın dört bir yanından gelen simaları farklı ama yürekleri aynı heyecanla dolu Mehmetlerin, vatan müdafaası için omuz omuza çarpışıp toprağa düşen fidanların anıldığı özel bir gün olduğunu vurgulayarak, Çanakkale Savaşı'nın millet olarak en kötü şartlarda bile ümidin kaybedilmemesinin önemini gösteren ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan onur ve azmin mücadelesi olduğunu kaydetti.

Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin tarihindeki en zorlu ve şanlı sayfalarından biri olduğunu söyleyen Koç, "Bu çetin savaş, Anadolu'daki kardeşlerine omuz vermek üzere yola çıkan ve Çanakkale'de yiğitçe çarpışıp kanlarını döken Bosnalıların aziz hatırasını da taşımaktadır." dedi.

Koç, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağların her zamankinden daha sağlam olduğuna işaret ederek, "Türkiye her zaman Bosna Hersek'in yanındadır, olmaya da devam edecektir. Tarihi kardeşlik bağlarımız, ortak parlak geleceğimize ışık tutmakta, bizleri bu istiklale doğru adım atmaya teşvik etmektedir. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.