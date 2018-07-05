Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi

BİHAC (AA) - Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, sığınmacı meselesinde Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'e yaklaşımından memnun olmadığını belirterek, "AB'ye açıkça söylemek isterim ki; bu sorunu siz çıkarttınız, o zaman siz çözün." dedi.

AB'nin Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle başlayan kriz sürüyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Mektic, sığınmacı meselesini ele almak üzere Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehrinde yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Mektic, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacıların bir bölümünü Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirme kararı aldıklarını anımsatarak, "Ancak AB, söz konusu bina kendi sınırlarına yakın olduğu gerekçesiyle mali destekte bulunmama kararı aldı. Bizim başka seçeneğimiz yok." dedi.

Sığınmacı meselesinde AB'nin Bosna Hersek'e yaklaşımından memnun olmadığının altını çizen Mektic, "AB'ye açıkça söylemek isterim ki; bu sorunu siz çıkarttınız, o zaman siz çözün." ifadelerini kullandı.