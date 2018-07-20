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Bosna Savaşı kurbanları 26 yıl sonra toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

Prijedor'da Bosna Savaşı sırasında katledilen ve cenazelerine geçen yıl toplu mezarlarda ulaşılan Boşnak kurbanlar için cenaze töreni düzenlendi - Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Huseyin Kavazovic: - "Önce Srebrenitsa'da 35 Boşnak sivili toprağa verdik. Bugün de kurbanlar yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa veriliyor. Bosna Savaşı hakkında çirkin yorum yapanlar burada çekilen acıları ve zulümleri bilmeden konuşuyor"

PRİJEDOR (AA) - Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor şehrinde, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen ve cenazelerine geçen yıl toplu mezarlarda ulaşılan Boşnak kurbanlar için tören düzenlendi.

Savaşın kurbanları için onlarca kişinin katılımıyla cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Huseyin Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Fikret Crljenkovic, Adem Besic ve Mehmed Mulalic'in cenazeleri dualarla defnedildi. Cenaze töreninde ilk olarak 3 Boşnak arasında en genç kurban olan 26 yaşındayken öldürülen Fikret Crljenkovic toprağa verildi.

Kavazovic, yaptığı konuşmada, bu tür acıların yaşandığı yerlerden mesaj göndermenin çok zor olduğunu belirterek, "Önce Srebrenitsa'da 35 Boşnak sivili toprağa verdik, bugün de kurbanlar yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa veriliyor. Bosna Savaşı hakkında çirkin yorum yapanlar burada çekilen acıları ve zulümleri bilmeden konuşuyor." dedi.

Toprağa verilen kurbanlardan Mehmed Mulalic'in eşi Nevzeta Mulalic ise eşinin kimlik tespitinin geçen yıl yapıldığını kaydederek, "Eşimin katili ne yazık ki tutuksuz yargılanıyor." şeklinde konuştu.

Bu arada, Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, Prijedor'da yaşanan katliamın ardından hala 760 kişinin kayıp olduğu ve cenazelere ulaşmak için kazı çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

- Prijedor'da ne oldu?

Bosna'daki savaşın başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp'ı bir ayda silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor kentini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 1992 yılının 31 Mayıs günü yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi.

İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

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