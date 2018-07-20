Bosna Savaşı kurbanları 26 yıl sonra toprağa verildi

PRİJEDOR (AA) - Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor şehrinde, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen ve cenazelerine geçen yıl toplu mezarlarda ulaşılan Boşnak kurbanlar için tören düzenlendi.

Savaşın kurbanları için onlarca kişinin katılımıyla cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Huseyin Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Fikret Crljenkovic, Adem Besic ve Mehmed Mulalic'in cenazeleri dualarla defnedildi. Cenaze töreninde ilk olarak 3 Boşnak arasında en genç kurban olan 26 yaşındayken öldürülen Fikret Crljenkovic toprağa verildi.

Kavazovic, yaptığı konuşmada, bu tür acıların yaşandığı yerlerden mesaj göndermenin çok zor olduğunu belirterek, "Önce Srebrenitsa'da 35 Boşnak sivili toprağa verdik, bugün de kurbanlar yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa veriliyor. Bosna Savaşı hakkında çirkin yorum yapanlar burada çekilen acıları ve zulümleri bilmeden konuşuyor." dedi.

Toprağa verilen kurbanlardan Mehmed Mulalic'in eşi Nevzeta Mulalic ise eşinin kimlik tespitinin geçen yıl yapıldığını kaydederek, "Eşimin katili ne yazık ki tutuksuz yargılanıyor." şeklinde konuştu.