Bosna Savaşı'nda 26 yıl önce yakılan 8 kurban toprağa verildi

Alevlerin arasından ağır yaralanan arkadaşı Omer Mehmedovic ile çıktıklarını anlatan İbrisevic, katliamdan sağ çıkan Mehmedovic'in kısa bir süre önce vefat ettiğini söyledi.

Ahıra kapatılanlardan sağ kalmayı başaran iki kişiden biri olan Alija İbrisevic, dışarıdan ateş açıldığı sırada yere düştüğünü ifade ederek, "İçeriye Çetnikler (Sırp milliyetçi) girdi. Saman getirdiler, ahırı ateşe vererek ortadan kayboldular. Yanan ahırdan bir şekilde çıkmayı başardım." dedi.

Köy mezarlığında düzenlenen toplu cenaze törenine çok sayıda kurban yakını katılırken, katliamda hayatını kaybeden Boşnaklar için dua edildi.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija şehrine bağlı Hemisljani köyünde 8 Mayıs 1992 tarihinde Sırp askerler tarafından ahıra kapatılarak kurşuna dizilen ve ardından ateşe verilen 8 Boşnak'ın cenazesi, katliamın yıl dönümünde namazın ardından doğdukları topraklara gömüldü.

Katliamda hayatını kaybeden İbrahim Turkic'in kızı Minheta Halilovic de 1992'de yaşananların ardından olay yerine ilk olarak abisinin gittiğini ifade ederek, "Abim, babamızı teşhis etmeye gitmişti ancak kalbi karşılaştığı manzaraya dayanamadı. Birkaç gün sonra kalp krizi geçirdi." diye konuştu.

Babası, kardeşi, amcası, dayısı ve komşularını bugün toprağa veren İbran Vildic ise Bosna Hersek Savcılığının olay hakkında herhangi bir soruşturma açmadığını belirterek, "Yanan ahırdan sağ kurtulmayı başaran iki görgü tanığı vardı. Birisi bugün hayatta. Savcılık yeterli delil olmadığını söyledi ancak bunu yaşayan canlı tanıkları olayın en büyük delilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'teki savaş sonrasında ortaya çıkan yüzlerce toplu mezardan biri olan Hemisljani'deki ahır, 2016 yılında Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulundu. Yanmış cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından kurban yakınlarının isteği üzerine toplu cenaze töreni katliamın 26'ncı yıl dönümünde yapıldı.

