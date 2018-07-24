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Bosna Savaşı'nda katledilen 200 sivil Boşnak anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bosna Savaşı'nda katledilen 200 sivil Boşnak anıldı

PRİJEDOR (AA) - Bosna Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Prijedor şehri yakınlarında Sırplar tarafından kurulan Keraterm Toplama Kampı'nda öldürülen 200 sivil Boşnak, törenle anıldı.

Boşnak sivillerin 1992'de 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece toplama kampında Sırplar tarafından katledilmesinin 26. yıl dönümünde düzenlenen törene, kurbanların yakınlarının yanı sıra savaş mağdurları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Boşnak katıldı.

Keraterm Toplama Kampı'nda işkenceye maruz kalanlardan Smail Denic, törende yaptığı konuşmada, kampta hiç kimsenin başına gelmesini istemeyeceği kötülükte işkencelere maruz kaldığını belirterek, yaşananları unutmamak gerektiğini ve bu yüzden her yıl anma törenine katıldığını kaydetti.

Kampta tutulanlardan Adem Crljenkovic de Keraterm'de sadece bir gece geçirdiğini ve ertesi gün diğer 26 kişi ile Omarska Toplama Kampına götürüldüklerini anlatarak Omarska'da kendisine yapılan işkencelerden dolayı 11 kaburga kemiği ve burun kemiğinin kırıldığını anımsattı.

-"Soruşturmalar devam ediyor"

Banja Luka Toplama Kampı Mağdurları Birliği Başkanı Mirsad Duratovic, Keraterm'de yaşananların zorbalığın bir örneği olduğunu belirterek Keraterm'de işlenen suçlarla ilgili şu ana kadar 9 kişinin mahkum edildiğini ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Bosna Savaşı sırasında Sırplar tarafından 1992'de açılan Keraterm Toplama Kampı'nda yaklaşık 3 bin Boşnak ve Hırvat sivil esir tutulmuştu. 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece 16 ila 66 yaşlarındaki 200 Boşnak katledilmişti. Savaştan önce seramik fabrikası olarak faaliyet gösteren Keraterm'de toplam 371 Boşnak ve Hırvat sivil öldürülmüştü.

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bosna hersek Bosna Savaşı Keraterm Prijedor

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