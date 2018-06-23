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Bosna Savaşı'nda öldürülenler için Drina Nehri'ne gül bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

Bosna Savaşı sırasında Visegrad şehrinde katledilen 3 bin kişi anısına tarihi Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nden Drina Nehri'ne 3 bin gül atıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'teki savaşta Visegrad şehrinde katledilen 3 bin kişi anısına tarihi Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nden Drina Nehri'ne 3 bin gül bırakıldı.

1992 ve 1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde öldürülen 3 bin kişi için, katliamın 26. yılında "Visegrad 92" Kayıp Aileleri Derneği tarafından anma töreni düzenlendi.

"3 bin hayat için 3 bin gül" anma törenine Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Boşnak kökenli Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Visegrad Belediye Meclisi Başkanı Bilal Memisevic, "Visegrad 92" Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Hedija Kasapovic ve kurban yakınları katıldı.

Tören kapsamında, Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nden Drina Nehri'ne 3 bin gül atılarak dualar edildi. Savaşta öldürülen ve cesetlerine yeni ulaşılan Hajrudin Fehric ve Asim Sendi'nin cenazeleri, Straziste mezarlığına defnedildi.

Kasapovic, törende yaptığı açıklamada, öldürülen ve kaybolan 3 bin kişiden çoğunun cesetlerinin henüz bulunamadığını belirterek, bu yıl sadece iki kişinin naaşlarının toprağa verildiğini kaydetti.

Azmir Sabanovic, savaşta tutsak olduğu kamptan iyi insanların topladığı para ve annesinin verdiği altınlar sayesinde kurtulduğunu anlattı.

Törene katılanlardan Suljo Fejzic de 1992'de çok sayıda Boşnak'ın köprüye getirilerek öldürüldüğünü ve Drina Nehri'ne atıldığını hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
"Üç bin hayat için üç bin gül" Bosna Savaşı Vişegrad

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