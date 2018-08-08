Bosna'da savaşın yıktığı camiler VGM ile küllerinden doğuyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) arasında yürütülen, Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın yıktığı üç caminin onarımı ve yeniden inşasına ilişkin projede yer teslimi gerçekleştirildi.
Başkent Saraybosna'da düzenlenen imza törenine, VGM Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Suat Faruk Giray ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic katıldı.
Giray ile Zajimovic tarafından imzalanan ve 14 milyon Türk Lirası değerindeki proje ile her biri Bosna Hersek'in ulusal anıtı olan Tuzla'daki Behram Bey Camisi, Tesanj'daki Ferhat Bey Camisi ve Mrkonic Grad'daki Kızlarağası Camisi'nin yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.
Giray, imza töreninde yaptığı açıklamada, insanlığın ortak kültürel mirası bu camilerin önemine işaret ederek, "Bu camiler, bu topraklarda Müslümanların yaşadığının birer kanıtıdır. Hepsinin başından ciddi badireler geçmiş ama inşallah bugün son onarımı bize nasip olacak." dedi.
VGM'nin Bosna Hersek'teki faaliyetlerine 2012 yılında İsa Bey Hamamı'nın restorasyonu ile başladığını anımsatan Giray, "O tarihten bu yana Bosna'daki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde genişlettik, ilerlettik." değerlendirmesinde bulundu.
Bosna Hersek genelinde 15 proje yürüttüklerini aktaran Giray, "Bu bizim yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımızda 50'ye yakın proje içerisinde yüzde 30'unu teşkil ediyor. Bu da bizim Bosna Hersek'e vermiş olduğumuz önemin bir göstergesidir." diye konuştu.
Giray, VGM'nin sadece tarihi eserleri onarmakla kalmadığını, Bosna Hersek'teki vakıfların sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
Tuzla'daki Behram Bey Camisi ile Tesanj'daki Ferhat Bey Camisi'nin restorasyonu ve Mrkonic Grad'daki Kızlarağası Camisi'nin yeniden inşasını öngören projenin 2017 yılında imzalanan protokolle başladığını aktaran Giray, eksikliklerin tamamlanmasıyla Bursa'dan Sama İnşaat Firması'nın bir buçuk ay içerisinde çalışmalarına başlayabileceğini söyledi.
Osmanlı'dan kalan kültür varlıklarını ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Giray, "Bosna Savaşı sırasında yıkılan Foça Alaca, Banja Luka Arnavudiye ve Cajnice Sinan Bey camilerinin yeniden yapılanma çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu üç camimiz de savaş esnasında tamamen yerle bir edilen camiler olup bunları tamamen küllerinden ayağa kaldırmak üzereyiz. Şu anda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.
- "Türkiye'nin desteği elzem"
Zajimovic de Türkiye ve VGM'nin Bosna Hersek'e verdiği desteğin paha biçilemez olduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen projelerin yalnızca dini yapılara değil, eğitim kurumları gibi başka alanlara yönelik de yapıldığını anlattı.
VGM ile iş birliğinin gelecekte de devam etmesi temennisinde bulunan Zajimovic, "Bu iş birliği ile yalnızca Boşnakların İslam geleneğine değil, Osmanlı'nın bu topraklardaki mirasına da sahip çıkıyoruz." sözlerine yer verdi.
Bosna Hersek'teki VGM projelerinin toplam değerinin 25 milyon avro olduğunu aktaran Zajimovic, "Bosna Hersek'in camilerini tekrar ayağa kaldırması için Türkiye'nin desteği elzem, zira söz konusu projeler bizim tek başına altından kalkabileceğimiz projeler değil." diye konuştu.
Sama Bursa İnşaat yetkililerinden Recep Sırmacı da 2014 yılından bu yana Bosna Hersek'te çeşitli yapıların restorasyonlarını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Osmanlı mirasının ayağa kaldırılması noktasında desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.
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