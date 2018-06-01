HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Boşnak ailenin bir asırlık vazifesi: "Saraybosna'nın ramazan kokusu" somun

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Geçmişi asırlar öncesine dayanan ve kokusuyla iftarın habercisi olan somun, yaklaşık bir asırdır Saraybosnalı Poricanin ailesinin elinden iftar sofralarına taşınıyor - Bosna Hersek'e özgü bir çeşit ramazan pidesi somun yapma geleneğini tarihi fırında yaşatmayan devam eden Mehmed Poricanin: - "Bosna Hersek'e Osmanlı'dan emanet kalan somunun ramazan sofralarıyla özel bir bağı var"

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan ve kokusuyla onbir ayın sultanı ramazanlarda iftarın habercisi olan somun, yaklaşık bir asırdır Saraybosnalı Poricanin ailesinin elinden iftar sofralarına taşınıyor.

Osmanlıların bölgeye gelişiyle bugün Bosna Hersek'e özgü bir çeşit ramazan pidesi haline gelen somun, özellikle başkent Saraybosna'da iftar sofralarının vazgeçilmezi.

Saraybosna'da, ilk günkü tarifine uygun olarak eski usülle taş fırında somun yapan birkaç fırından biri olan "Poricanin", yapımı basit ama lezzetli bu geleneksel ramazan pidesini 95 yıldır aralıksız pişiriyor.

Sadece fırının bulunduğu muhitten değil, şehrin farklı yerlerinden gelen insanlar, dumanı üstündeki somunu almak için tarihi aile fırınının önünde kuyruklar oluşturuyor.

İftara dakikalar kala, ellerinde kese kağıdına sarılmış somunlarla evlerine dönen insanlar şehrin her yerine somunun "ramazan kokusunu" yayıyor.

- İşin sırrını henüz daha çocukken öğrendi

Somun yapmanın sırrını henüz çocuk yaşta yanında çalışmaya başladığı amcasından öğrenen 74 yaşındaki Mehmed Poricanin, ailenin 1923 yılında başlayan somun serüveninin bugünkü en yaşlı temsilcisi.

Mehmed Poricanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, somunun Osmanlı'nın Avrupa seferlerinde ordudaki askerlerin hızlı bir şekilde ekmek yapması ihtiyacından ortaya çıktığını aktararak, "Bosna Hersek'e Osmanlı'dan emanet kalan somunun ramazan sofralarıyla özel bir bağı var." dedi.

Somunun ramazan dışında da zaman zaman tüketildiğini söyleyen Poricanin, ancak ramazan aylarında özellikle iftar sofralarında ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Kabuksuz ve yumuşak olan somunun yapımı için su, un, tuz ve mayaya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Poricanin, normal ekmeğe göre iki kat daha fazla tuz katılan somunun 500 ila 600 derece sıcaklıkta pişmesi gerektiğini ifade etti.

"Doğuştan fırıncı" olduğunu ve 1969 yılında kendisine bu mesleği öğreten amcasının vefat etmesiyle işin başına geçtiğini söyleyen Poricanin, bir aile geleneği haline gelen bu işi kızlarının ve yeğenlerinin devam ettirdiğini belirtti.

Mehmed Poricanin'in yeğeni Nadir Mujezinovic de eğitimini tamamladıktan sonra bu işi büyüklerinden devralarak sürdürmek istediğini belirterek, "Bu iş büyük bir sorumluluk da gerektiriyor. Saraybosna farklı zanaatleri yaşatan bir şehir. Bu iş de bir zanaat ve gelecekteki işim olacak." dedi.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyorAyvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor
4 bin 600 yıllık 'Kaya Mağaraları' hayranlık uyandırıyor4 bin 600 yıllık 'Kaya Mağaraları' hayranlık uyandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek fırın Geleneksel osmanlı pidesi Poricanin ailesi Ramazan ramazan pidesi Saraybosna somun

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.