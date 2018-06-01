Somun yapmanın sırrını henüz çocuk yaşta yanında çalışmaya başladığı amcasından öğrenen 74 yaşındaki Mehmed Poricanin, ailenin 1923 yılında başlayan somun serüveninin bugünkü en yaşlı temsilcisi.

- İşin sırrını henüz daha çocukken öğrendi

İftara dakikalar kala, ellerinde kese kağıdına sarılmış somunlarla evlerine dönen insanlar şehrin her yerine somunun "ramazan kokusunu" yayıyor.

Sadece fırının bulunduğu muhitten değil, şehrin farklı yerlerinden gelen insanlar, dumanı üstündeki somunu almak için tarihi aile fırınının önünde kuyruklar oluşturuyor.

Saraybosna'da, ilk günkü tarifine uygun olarak eski usülle taş fırında somun yapan birkaç fırından biri olan "Poricanin", yapımı basit ama lezzetli bu geleneksel ramazan pidesini 95 yıldır aralıksız pişiriyor.

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan ve kokusuyla onbir ayın sultanı ramazanlarda iftarın habercisi olan somun, yaklaşık bir asırdır Saraybosnalı Poricanin ailesinin elinden iftar sofralarına taşınıyor.

Mehmed Poricanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, somunun Osmanlı'nın Avrupa seferlerinde ordudaki askerlerin hızlı bir şekilde ekmek yapması ihtiyacından ortaya çıktığını aktararak, "Bosna Hersek'e Osmanlı'dan emanet kalan somunun ramazan sofralarıyla özel bir bağı var." dedi.

Somunun ramazan dışında da zaman zaman tüketildiğini söyleyen Poricanin, ancak ramazan aylarında özellikle iftar sofralarında ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Kabuksuz ve yumuşak olan somunun yapımı için su, un, tuz ve mayaya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Poricanin, normal ekmeğe göre iki kat daha fazla tuz katılan somunun 500 ila 600 derece sıcaklıkta pişmesi gerektiğini ifade etti.

"Doğuştan fırıncı" olduğunu ve 1969 yılında kendisine bu mesleği öğreten amcasının vefat etmesiyle işin başına geçtiğini söyleyen Poricanin, bir aile geleneği haline gelen bu işi kızlarının ve yeğenlerinin devam ettirdiğini belirtti.

Mehmed Poricanin'in yeğeni Nadir Mujezinovic de eğitimini tamamladıktan sonra bu işi büyüklerinden devralarak sürdürmek istediğini belirterek, "Bu iş büyük bir sorumluluk da gerektiriyor. Saraybosna farklı zanaatleri yaşatan bir şehir. Bu iş de bir zanaat ve gelecekteki işim olacak." dedi.

