"Boşnak kardeşlerimiz Erdoğan'ın gelişini dört gözle bekliyor"

TRAVNİK (AA) - AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta yapacağı Bosna Hersek ziyaretine ilişkin, "Boşnak kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini dört gözle bekliyor." dedi.

AK Parti Bosna Hersek SKM temsilcileri, Bosna Hersek'in orta kesimindeki Travnik şehrinde Türk öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Bosna Hersek SKM Başkanı Uygur, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yapacağı ziyarete ilişkin, "Erdoğan, Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Saraybosna'daki 6. Olağan Kurulu'na katılacak. Tabii bu büyük bir buluşmaya sahne olacak." diye konuştu.

Avrupa'nın birçok ülkesi ve şehrinden çok sayıda Türk'ün 20 Mayıs'ta Saraybosna'da bir araya geleceğini dile getiren Uygur, "Bosna Hersek'in Erdoğan'a büyük bir sevgisi var. Boşnak kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uygur, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili de "Temennim odur ki bu süreçten sonra ülkemizi çok güzel günler bekliyor." ifadesini kullandı.

Türk öğrencilerden Muhammed Emin Akçay da 20 Mayıs'ta Türk ve Boşnakların yanı sıra yabancı Müslümanların da UETD'nin kuruluna geleceğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

