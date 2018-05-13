HABER

"Boşnak kardeşlerimiz Erdoğan'ın gelişini dört gözle bekliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

AK Parti Bosna Hersek SKM Başkanı Burcu Uygur: - "Bosna Hersek'in Erdoğan'a büyük bir sevgisi var. Boşnak kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini dört gözle bekliyor"

TRAVNİK (AA) - AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta yapacağı Bosna Hersek ziyaretine ilişkin, "Boşnak kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini dört gözle bekliyor." dedi.

AK Parti Bosna Hersek SKM temsilcileri, Bosna Hersek'in orta kesimindeki Travnik şehrinde Türk öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Bosna Hersek SKM Başkanı Uygur, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yapacağı ziyarete ilişkin, "Erdoğan, Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Saraybosna'daki 6. Olağan Kurulu'na katılacak. Tabii bu büyük bir buluşmaya sahne olacak." diye konuştu.

Avrupa'nın birçok ülkesi ve şehrinden çok sayıda Türk'ün 20 Mayıs'ta Saraybosna'da bir araya geleceğini dile getiren Uygur, "Bosna Hersek'in Erdoğan'a büyük bir sevgisi var. Boşnak kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uygur, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili de "Temennim odur ki bu süreçten sonra ülkemizi çok güzel günler bekliyor." ifadesini kullandı.

Türk öğrencilerden Muhammed Emin Akçay da 20 Mayıs'ta Türk ve Boşnakların yanı sıra yabancı Müslümanların da UETD'nin kuruluna geleceğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendiErdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
Yeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli olduYeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti skm bosna hersek toplantı travnik

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.